VISIOMED GROUP : Visiomed Group poursuit sa trajectoire d'hyper croissance avec un chiffre d'affaires en progression de 41% au 1er semestre 2023

L'activité « Medical Fitness » est en forte hausse, soutenue par la montée en puissance des deux nouveaux centres

Un démarrage de l'offre de prévention « Bilan de Santé Personnalisé » extrêmement prometteur

Une forte croissance attendue au second semestre

Paris, Dubaï, le 31 juillet 2023

VISIOMED GROUP (FR0013481835 – ALVMG), groupe dédié aux technologies et services de santé innovants, présente son chiffre d'affaires non audité du premier semestre 2023.

Forte croissance du chiffre d'affaires au premier semestre 2023 :

au 30/06 - M€

données non auditées S1-2022 [1] [2] S1-2023 [3] Variation

S1-22/23 Chiffre d'affaires Smart Salem 4,5 6,4 +41% Chiffre d'affaires Visiomed Group 4,5 6,4 +41%

Le chiffre d'affaires consolidé sur le premier semestre 2023 atteint 6,4 M€, en progression de +1,9 M€ (+41%) comparé au chiffre d'affaires du premier semestre 2022, à périmètre équivalent.

Cette croissance est liée au développement important de Smart Salem dans le domaine du « Medical Fitness », test médical obligatoire pour l'obtention d'un visa de résidence et de travail, avec une forte hausse du nombre de patients.

Croissance importante du volume de patients

Au 30/06 - # patients Medical Fitness S1-2022 S1-2023 Variation

S1-22/23 Total Smart Salem 42 165 56 580 +34%

Forte croissance attendue au second semestre 2023

L'offre de « Bilan de Santé Personnalisé », liée à notre stratégie de diversification vers la prévention médicale et lancée début avril 2023, a représenté 237 visites additionnelles sur les 3 centres au premier semestre 2023. Ce nouveau produit vient de connaitre une accélération significative avec environ 250 patients sur le seul mois de juillet 2023 , soit plus que sur les 3 premiers mois d'activité.

La montée en puissance des deux nouveaux centres, l'accélération de cette nouvelle offre de prévention médicale et l'apport des tests biométriques depuis juillet 2023 devraient continuer à alimenter la forte croissance du Groupe au second semestre et dans les prochaines années.

Résultats du 1 er semestre 2023 : les résultats du premier semestre 2023 seront disponibles le lundi 9 octobre 2023 (avant Bourse)

***

À propos de Visiomed Group

Créé en 2007, Visiomed Group s'appuie sur une longue expérience dans le secteur de la santé pour investir dans les technologies et services de santé innovants en France et à l'international.

Le Groupe compte aujourd'hui deux actifs et participations :

Smart Salem, premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis, détenue à 100% par Visiomed Group.

L'offre Smart Salem s'appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle.

L'offre « Medical Fitness Test » de Smart Salem issue de ce savoir-faire permet ainsi l'obtention d'un Visa de résidence ou de travail en l'espace de 30 minutes.

Smart Salem est une plateforme technologique offrant de nombreuses opportunités de croissance, comme le montrent les ouvertures de deux nouveaux centres à Dubaï en septembre 2022 et mars 2023 puis l'enrichissement de l'offre de tests proposés depuis la mi-2023.

Bewellthy, créé en 2022, acteur de référence des solutions de santé connectées et de téléconsultation et détenue à 49,88% par Visiomed Group.

Bewellthy propose un univers technologique enrichi mariant dispositifs médicaux, logiciels et services de « conciergerie de santé et de bien-être » permettant de répondre à tous les besoins et cas d'usage de la télésanté. Bewellthy déploie aujourd'hui ses solutions et services de France et à l'étranger notamment en Italie et aux USA.

Basé à Paris, Visiomed Group est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur www.visiomed-group.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES LEIB Fatou-Kiné N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

[1] Taux de change moyen S1-2022 : EUR/AED = 4,0120

[2] La direction a souhaité présenter une vision du chiffre d'affaires ajusté de l'impact des activités cédées ou arrêtées à la suite du changement de contrôle en date du 10 janvier 2023 des sociétés Bewellthy et BewellConnect et à l'arrêt des activités COVID chez Smart Salem consolidées au 1 er semestre 2022 .

[3] Taux de change moyen S1-2023 : EUR/AED = 3,9459

