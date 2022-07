VISIOMED GROUP : Visiomed Group lance la première émission obligataire participative d'une société cotée sur Euronext Growth via la plateforme Equisafe Invest

COMMUNIQUӉ DE PRESSE

Visiomed Group lance la premiУЈre УЉmission obligataire participative d'une sociУЉtУЉ cotУЉe sur Euronext Growth via la plateforme Equisafe Invest

Paris, le 12 juillet 2022

VISIOMED GROUP (FR0013481835 т€“ ALVMG), groupe dУЉdiУЉ aux technologies et services de santУЉ innovants, annonce l'УЉmission d'obligations non convertibles d'un montant minimum total de 2,5 millions d'euros sous la forme d'une offre de financement participatif ouverte У tous via la plateforme Equisafe Invest .

Cette УЉmission obligataire autorisУЉe par le Conseil d'administration de VISIOMED GROUP le 11 juillet 2022, sera accessible У l'ensemble du public sur la plateforme participative Equisafe Invest dУЈs mardi 12 juillet 12h00 ( www.equisafe-invest.fr ). Les obligations, d'une valeur nominale unitaire de 1,00т‚Ќ auront une maturitУЉ de 2 ans, seront remboursables in fine au pair et portent un taux d'intУЉrУЊt annuel de 10,5% payable У chaque anniversaire. Le montant minimal de l'УЉmission sera de 2,5 Mт‚Ќ [1] . La pУЉriode de souscription s'УЉtendra du 12 juillet 2022 12h00 au 15 aoУЛt 2022 23h59.

Cette opУЉration dУЉmontre la volontУЉ de VISIOMED GROUP d'accУЉlУЉrer sa phase de dУЉveloppement telle que prУЉsentУЉe dans son plan stratУЉgique du 25 mai 2022 [2] et lors du webinaire animУЉ le 29 juin 2022 [3] , tout en respectant ses engagements de recourir У des sources de financement non dilutives :

L'accУЉlУЉration de l'expansion de Smart Salem avec notamment l'annonce de la signature du contrat-cadre avec la Dubai Health Authority (DHA) pour l'ouverture de son 3 УЈme centre [4] ;

centre [4] ; Le repositionnement de BewellConnect ;

L'activation de synergies et d'opportunitУЉs de croissance externe.

Thomas Picquette, Directeur GУЉnУЉral de VISIOMED GROUP, dУЉclare : ТЋ Nous montrons У la fois notre volontУЉ d'innovation en proposant la premiУЈre УЉmission obligataire participative portУЉe par une sociУЉtУЉ cotУЉe sur Euronext Growth, l'accУЉlУЉration de la structuration financiУЈre du groupe grУЂce У un financement simple, transparent et flexible, et le respect envers nos actionnaires en permettant У tous de souscrire У une obligation sans instrument dilutif. ТЛ

L'ensemble des informations et l'accУЈs au bulletin de souscription de l'obligation sont disponibles sur le site d'Equisafe Invest, plateforme immatriculУЉe en tant que Conseiller en Investissement Participatif par l'ORIAS :

www.equisafe-invest.fr

Avertissement

La prУЉsente УЉmission ne donnera pas lieu У un Prospectus visУЉ par l'AMF.

Facteurs de risques

L'attention du public est portУЉe sur les facteurs de risque relatifs У la sociУЉtУЉ et У son activitУЉ, dУЉcrits dans le Rapport Financier Annuel 2021 disponible sur le site Internet de la SociУЉtУЉ ( www.visiomed.fr ). La rУЉalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet dУЉfavorable sur l'activitУЉ, la situation financiУЈre, les rУЉsultats, le dУЉveloppement ou les perspectives de la sociУЉtУЉ.

У€ propos de VISIOMED GROUP

FondУЉ en 2007, VISIOMED GROUP dУЉveloppe et commercialise des produits et des services de santУЉ innovants centrУЉs sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santУЉ de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnectТЎ, sa filiale santУЉ connectУЉe, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matiУЈre d'e-santУЉ pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santУЉ avec un УЉcosystУЈme complet de solutions qui amУЉliorent la prУЉvention, la prise en charge et le suivi mУЉdical. Elle a dУЉveloppУЉ et commercialise notamment VisioCheckТЎ , la 1 УЈre station de tУЉlУЉconsultation mobile et connectУЉe de moins de 300 grammes.

En aoУЛt 2021, VISIOMED GROUP a acquis Smart Salem (smartsalem.ae), l'unique centre mУЉdical digitalisУЉ et accrУЉditУЉ par le MinistУЈre de la SantУЉ de DubaУЏ (DHA) ainsi que par la Direction GУЉnУЉrale de la RУЉsidence et des Affaires EtrangУЈres (GDRFA) aux У‰mirats Arabes Unis.

BasУЉ У Paris, VISIOMED GROUP est cotУЉ sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

JУЉrУДme FABREGUETTES-LEIB Fatou-KinУЉ N'DIAYE Relations Investisseurs Relations Presse financiУЈre visiomed@actus.fr fndiaye@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

ТЉ Visiomed Group SA 2022. Les marques citУЉes sont la propriУЉtУЉ de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite mУЊme partielle sans autorisation prУЉalable.

Avertissement

Ce communiquУЉ comporte des УЉlУЉments non factuels, notamment et de faУЇon non exclusive, certaines affirmations concernant des rУЉsultats У venir et d'autres УЉvУЉnements futurs. Ces affirmations sont fondУЉes sur la vision actuelle et les hypothУЈses de la direction de la SociУЉtУЉ. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des diffУЉrences significatives au titre des rУЉsultats, de la rentabilitУЉ et des УЉvУЉnements prУЉvus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliУЉs, administrateurs, dirigeants, conseils et salariУЉs respectifs n'ont pas vУЉrifiУЉ l'exactitude des, et ne font aucune dУЉclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prУЉvisionnelles contenues dans le prУЉsent communiquУЉ qui proviennent ou sont dУЉrivУЉes de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces donnУЉes statistiques et informations prУЉvisionnelles ne sont utilisУЉes dans ce communiquУЉ qu'У des fins d'information.

[1] Montant pouvant УЊtre portУЉ У un maximum de 5 Mт‚Ќ

[2] Lien vers la prУЉsentation : https://www.actusnews.com/documents/ACTUS-0-12384-visiomed-group-sa-presentation-du-plan-strategique.pdf

[3] Lien vers la rediffusion : https://visiomed.fr/videoconference-de-presentation-du-plan-strategique-29-juin-2022/

[4] Smart Salem : signature du contrat-cadre avec la DubaУЏ Health Authority (DHA) pour l'ouverture du 3УЈme centre

Information rУЉglementУЉe :

Informations privilУЉgiУЉes :

- Autres communiquУЉs CommuniquУЉ intУЉgral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/75485-cp_cip_equisafe_obligation_vdef.pdf

