VISIOMED GROUP : VisioCheck parmi les 20 innovations sélectionnées par l'ARS IDF et " coup de coeur " de la CRSA

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG), acteur clé de la santé connectée en Europe, annonce que la mini station de télémédecine VisioCheck® de BewellConnect a été retenu par l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France pour équiper l'hôpital de demain et a été sélectionné par la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie (CRSA) qui en fait son «?coup de cœur?» dans la catégorie médecine ambulatoire.

Étude de l'ARS IDF sur les solutions innovantes existantes en France et à l'international

La rénovation et la transformation des établissements de santé franciliens sont deux priorités des autorités sanitaires et ont fait partie des conclusions du Ségur de la santé. Dans le prolongement de cette ambition, l'Agence Régionale de Santé Ile-de France a réalisé une étude approfondie des solutions innovantes existantes en France et à l'international autour du thème "l'hôpital de demain". Au terme de six mois d'études, 20 innovations technologiques et/ou organisationnelles ont été retenues sur plus de 120 repérées dont le VisioCheck®. Ces innovations donnent à voir ce que pourrait être l'hôpital demain en se focalisant sur quatre grandes thématiques :

Les blocs opératoires et la filière chirurgicale?;

La logistique hôtelière technique et médico-technique ;

La médecine ambulatoire ;

Les urgences.

VisioCheck® est retenu dans la catégorie de la médecine ambulatoire.

Retour d'expérience et témoignage de l'utilisation du VisioCheck cités dans l'étude de l'ARS IDF

Le panorama des innovations pour l'hôpital de demain s'appuie sur l'étude effectué par l'ARS IDF sur la base de témoignages concrets décrivant les apports de la solution. Le panorama des innovations s'inscrit dans le concret des professionnels en donnant à voir des solutions innovantes existantes et se concentre sur la réalité opérationnelle des innovations.

Selon le retour d'expérience au sein de l'hôpital Lariboisière (APHP) VisioCheck® offre des avantages variés aux professionnels de santé aussi bien dans les services des urgences comme pour les services mobiles hors murs?:

La solution facilite la prise des constantes par l'infirmière d'accueil et d'orientation (IAO), le «?tri?» et le pré-diagnostic des patients ;

La solution permet de diminuer les déplacements au sein de l'hôpital ;

La solution peut appuyer les équipes soignantes dans le cadre astreintes et des gardes ;

La solution permet une meilleure coordination avec les professionnels hors les murs et un gain de temps pour les équipes médicales.

Le Docteur Arnaud Depil Duval, praticien des urgences au sein de l'hôpital Lariboisière (APHP) commente : « Le VisioCheck allie compacité et performance ; malgré son format compact, il mesure les mêmes paramètres qu'un moniteur de surveillance standard. Mais sa véritable performance réside dans ses capacités à la communication grâce aux technologies de visioconférence et d'échange sécurisé de données : Il permet au patient et au praticien d'interagir, de réaliser une téléconsultation au chevet du patient assistée par un infirmier.

Au-delà de la téléconsultation, le VisioCheck peut également s'intégrer dans un système hospitalier pour assister les infirmiers notamment la nuit ou fournir une télé-expertise ou une télé-assistance aux praticiens (urgences, pédiatrie, etc) ou dans les HAD, les EHPAD, etc.

Relié à sa plateforme de surveillance centralisée et accessible sur n'importe quel PC ou tablette, il offre aux soignants la possibilité de monitorage et de surveillance en toute mobilité, permettant ainsi aux infirmiers de garder leurs patients monitorés sous surveillance depuis le chariot de soins ou la poche ! Ce système s'avère bien plus performant que les centrales murales habituellement utilisées.

Compact, efficace, performant ; pour reprendre la publicité des années 90 : « il a tout d'une grande » ! »

VisioCheck®, le coup de cœur de la CRSA?!

Les représentants des fédérations hospitalières et de la CRSA ont participé à la sélection des innovations, notamment pour mieux qualifier les apports des solutions pour les trois cibles :

L'hôpital (critères d'évaluation : « Organisation des soins » et « Efficience médico-économique») ;

Les personnels hospitaliers (critère d'évaluation : « Qualité de vie au travail ») ;

Les usagers (critère d'évaluation « Qualité, sécurité et expérience patient »).

Cinq solutions ont ainsi été identifiées comme « coup de cœur » des représentants d'usagers de la CRSA, eu égard notamment au respect des droits du patient :

Solution de réalité augmentée au bloc opératoire - Chirurgie & Bloc Opératoire

Solution de traçabilité des DM - Logistique hôtelière, technique et médico-technique

Solution de téléconsultation portative et connectée - Médecine Ambulatoire

Solutions pour les situations sanitaires exceptionnelles - Urgence

VisioCheck®, a été retenu comme le coup de cœur des représentants d'usagers de la CRSA dans la catégorie médecine ambulatoire.

Découvrez le panorama complet ici (page 68-69 pour VisioCheck)

