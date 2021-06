VISIOMED GROUP : Signature d'une lettre d'intention engageante pour l'acquisition de Smart Salem, unique centre médical digitalisé et réglementé de Dubaï

Acquisition à hauteur de 60% du capital de Smart Salem pour 16 M€ et prêt de 4 M€ pour soutenir l'investissement dans un nouveau centre médical ;

Plan de développement engagé par Smart Salem pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 13 M€ et un résultat net de plus de 7 M€ en 2021 et un chiffre d'affaires de 20 M€ en 2023 ;

Mise en œuvre de la stratégie de croissance externe de VISIOMED GROUP dans la santé connectée et synergies commerciales importantes identifiées ;

Audits financiers finalisés et signature de la lettre d'intention engageante par les deux parties ;

Entrée des fondateurs de Smart Salem au capital de VISIOMED GROUP comme nouveaux actionnaires de référence.

Paris, le 30 juin 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG), acteur clé de la santé connectée en Europe, annonce la signature d'une lettre d'intention engageante (LOI binding), en vue de l'acquisition de Smart Salem (smartsalem.ae), premier et unique centre médical digitalisé et accrédité par le Ministère de la Santé de Dubaï (DHA) ainsi que par la Direction Générale de la Résidence et des Affaires Etrangères (GDRFA) aux Émirats Arabes Unis.

Smart Salem a inauguré en février 2020 son premier centre d'examens médicaux dernière génération

(vidéo de présentation) s'appuyant sur les technologies les plus en pointe afin de dépister à grande échelle et dans un laps de temps record, via un test sanguin et une analyse radiologique, de nombreuses maladies (VIH, hépatites et tuberculose notamment). Cette procédure, appelée « Medical Fitness », est légalement indispensable à l'obtention d'un Visa de travail ou de résidence aux Émirats Arabes Unis.

Smart Salem est capable de dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient afin d'obtenir un Visa de résidence en l'espace de 30 minutes, grâce à une digitalisation totale du parcours des patients, là où le processus des centres d'examens historiques aux Emirats Arabes Unis prennent entre 10 à 15 jours. Le centre médical effectue les prélèvements grâce à la robotique et aux dispositifs médicaux connectés, traite les analyses et délivre l'ensemble des résultats en temps record grâce à l'intelligence artificielle et à la réalité virtuelle augmentée.

En 2021, grâce à la montée en puissance de son premier centre d'examen médical, Smart Salem vise un chiffre d'affaires de plus de 13 M€ et un résultat net de plus de 7 M€, soit une rentabilité nette supérieure à 50%. Dans le cadre de son plan de développement, Smart Salem vise 16 M€ de chiffre d'affaires et 9 M€ de résultat net en 2022, grâce à l'ouverture d'un deuxième centre. L'ouverture d'un 3ème centre doit permettre de porter le chiffre d'affaires à 20 M€ en 2023 avec 12 M€ de bénéfice net avant de poursuivre son déploiement dans les autres Emirats Arabes Unis.

Pour soutenir son développement, Smart Salem a initié une recherche d'investisseurs et a retenu VISIOMED GROUP en tant que partenaire stratégique offrant des synergies commerciales fortes en complément de l'apport financier.

VISIOMED GROUP confirme par cette opération son ambition d'accélérer son développement par des opérations stratégiques de croissance externe. Grâce à cette acquisition, VISIOMED GROUP pourra accélérer la transformation digitale de centres d'examen en France et en Europe via un transfert de savoir-faire, de compétences et de technologies éprouvées par Smart Salem. Des premiers contacts ont d'ores et déjà été initiés avec des groupes européens de laboratoires médicaux pour intégrer le parcours client et accélérer leur transformation digitale. VISIOMED GROUP apportera l'expertise de sa filiale BewellConnect® dans le domaine de la télémédecine afin d'offrir des services complémentaires s'appuyant sur la plateforme VisioCheck® d'une part et la position d'acteur de santé connectée de Smart Salem dans les Emirats Arabes Unis d'autre part. Un vaste marché en forte croissance et avec un fort appétit pour les nouvelles technologies s'ouvre à VISIOMED GROUP avec cet accord.

La lettre d'intention signée entre les deux parties prévoit un investissement de VISIOMED GROUP à hauteur de 16 M€ pour détenir 60% du capital de Smart Salem valorisant ainsi la société à 26,6 M€. VISIOMED GROUP prévoit de financer cette acquisition par la trésorerie issue de sa ligne de financement en obligations convertibles[1] et d'investir également jusqu'à 12 M€ additionnels sous forme de compte-courant d'associé, pour accompagner le développement de Smart Salem. Un premier versement de 4 M€ est programmé à la suite de la finalisation de l'acquisition afin de soutenir l'ouverture d'un nouveau centre médical.

Les fondateurs de Smart Salem resteront actionnaires à hauteur de 40% et prévoient d'investir 2 M€ dans VISIOMED GROUP par voie de souscription de titres dans le cadre d'une augmentation de capital réservée.

Les audits financiers sont finalisés et la conclusion de cet accord, signé par les deux parties, est soumise à la rédaction de l'acte définitif de cession. VISIOMED GROUP informera le marché de toutes avancées dans ce dossier, dans le respect de la réglementation boursière et des accords de confidentialité.

Une présentation complète de Smart Salem est disponible

sur le site Internet de VISIOMED GROUP

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007, VISIOMED GROUP développe et commercialise des produits et des services de santé innovants centrés sur les usages. Sa mission : mettre l'innovation au service de la santé de tous, en partant des besoins de chacun. BewellConnect®, sa filiale santé connectée, concentre aujourd'hui tous les savoir-faire de VISIOMED GROUP en matière d'e-santé pour le grand public comme pour les acteurs du monde de la santé avec un écosystème complet de solutions qui améliorent la prévention, la prise en charge et le suivi médical. Elle a développé et commercialise notamment VisioCheck®, la 1ère station de téléconsultation mobile et connectée de moins de 300 grammes.

Basé à Paris, VISIOMED GROUP est coté sur Euronext Growth (ALVMG). Plus d'informations sur visiomed-group.com et www.bewell-connect.com

CONTACTS

Jérôme FABREGUETTES-LEIB Vivien FERRAN Relations Investisseurs Relations Presse financière visiomed@actus.fr vferran@actus.fr Tel : 01 53 67 36 78 Tel : 01 53 67 36 34

© Visiomed Group SA 2020. Les marques citées sont la propriété de leurs auteurs respectifs. Reproduction interdite même partielle sans autorisation préalable.

Avertissement

Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction de la Société. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, VISIOMED GROUP, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

[1] Contrat de financement en OCABSA conclu le 12 février 2021 et soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée générale extraordinaire

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".

- SECURITY MASTER Key : lmhxlMicZGeUnW5qlMhla2WUaW6Sm2SXlmqYyWpsk5/GbJ5lymximpydZm9qnmdm

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions...) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69920-visiomed_cp_smartsalem_vdef.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com