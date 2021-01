VISIOMED GROUP : Assemblée générale extraordinaire le 21 janvier 2021

Paris, le 7 janvier 2021

VISIOMED GROUP (FR0013481835 - ALVMG) annonce que ses actionnaires sont conviés en Assemblée générale extraordinaire, sur deuxième convocation, le jeudi 21 janvier 2021 à 14h.

En effet, l'Assemblée ne pourra valablement se tenir ce jour à 14h, comme initialement prévu, faute de quorum. L'avis de réunion a été publié au BALO du 2 décembre 2020 et un nouveau avis de convocation sera publié au BALO du 11 janvier 2021.

Conformément aux mesures gouvernementales prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration a décidé que cette Assemblée se tiendrait exceptionnellement à « huis clos », hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Les modalités de participation et les documents préparatoires à l'AGE seront prochainement disponibles sur le site Internet de la société. À ce titre, la société informe que le rapport du commissaire aux comptes à l'AGE sera présenté par Monsieur Marc Weber, commissaire aux comptes suppléant de la société, après démission du commissaire aux comptes titulaire, le cabinet Exafi, ce dernier n'ayant plus les connaissances techniques et pratiques nécessaires à la réalisation de sa mission.

