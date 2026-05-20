Visioconférence destinée aux investisseurs particuliers - Sécurité et souveraineté numériques : décrypter les enjeux clients et le positionnement d’OVHcloud

Roubaix, le 20 mai 2026 – OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, organise, une visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs particuliers le lundi 1er juin 2026 à 18h00, en compagnie de Sylvie Houliere Mayca, Responsable des Ventes du Cluster France-Middle East-Africa-BeneLux d’OVHcloud.



Cette visioconférence sera l'occasion de décrypter les attentes des entreprises en matière de sécurité et de souveraineté numériques et de mieux comprendre le positionnement commercial d'OVHcloud. Un temps d’échange sera prévu afin de permettre aux participants de poser leurs questions en direct.



Inscrivez-vous sur ce lien : https://app.livestorm.co/euroland-corporate/ovhcloud-webinaire-visioconference-securite-et-souverainete-numeriques