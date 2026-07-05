L'incendie dans le Gard fixé, l'A9 réouverte dans la soirée

L'incendie près de Lédenon (Gard) photographié depuis une voiture sur l'autoroute A9, dimanche 5 juillet ( AFP / Agnès PEDRERO )

L'incendie qui s'est déclaré dimanche mi-journée dans le Gard et qui a parcouru plus de 540 hectares autour de Lédenon est toujours actif mais fixé, a annoncé la préfecture de ce département, permettant la réouverture partielle de l'A9 prévue dans la soirée.

"Le feu qui a démarré à Lédenon est désormais fixé mais il n'est pas éteint. Le feu est toujours actif", a expliqué la préfecture dans un communiqué, précisant que "le réseau des routes secondaires est en cours de réouverture".

Cela devrait également être le cas de l'A9, partiellement fermée dans les deux sens au niveau des échangeurs 23 et 24 après que le feu a traversé les voies, mais plus tard "dans la soirée", a précisé Vinci Autoroutes à l'AFP.

"Les équipes sont en train d'effectuer les balisages pour permettre d'ouvrir sur une voie l'A9 dans les deux sens", a ajouté l'opérateur.

Les autorités ont également levé les demandes de confinement aux habitants de Cabrières et Saint-Gervasy qui avaient été invités à rester chez eux pour se protéger.

"Il est demandé d'adopter la plus grande prudence en cas de déplacement", a toutefois alerté la préfecture du Gard.

L'autoroute A9 a été coupée dans les deux sens dans les directions de Lyon et de Barcelone, aux niveaux des échangeurs 23 et 24 ( AFP / Agnès PEDRERO )

Le feu a démarré vers 12H40 près d'un circuit de karting qui a dû être évacué et quelque 270 pompiers ont été mobilisés, soutenus par sept Canadairs, deux avions Dash et un hélicoptère lourd. Ils vont poursuivre leur travail toute la nuit.

Dès l'après-midi à Bezouce, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Nîmes, au moins deux habitations avaient été touchées par les flammes et d'autres étaient "menacées", avait prévenu la préfecture. Deux voitures ont également été incendiées.

Les communes de Lédenon, Cabrières et Saint-Gervasy ont mis à disposition des salles de repli pour héberger la population ( AFP / Agnès PEDRERO )

Les autorités ont annoncé que 70 personnes avaient été évacuées et mises à l'abri dans la salle des fêtes.

Les communes de Lédenon, Cabrières et Saint-Gervasy ont mis à disposition des salles de repli pour héberger la population.

Le Gard, comme six autres départements du Sud - Ardèche, Aude, Drôme, Hérault, Pyrénées-Orientales et Vaucluse - sont en vigilance orange canicule dimanche, avec des températures allant jusqu'à 40 degrés. Lundi, ce seront seize départements, notamment de l'ouest du pays, qui passeront en vigilance orange canicule.

Deux pompiers ont été blessés lors d'opérations, l'un dans les Pyrénées-Orientales dans un important feu ayant parcour quelque 2.000 hectares, l'autre dans un autre incendie dans l'Hérault.