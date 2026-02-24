Visioconférence destinée aux investisseurs particuliers - La souveraineté numérique : comprendre les enjeux géopolitiques et réglementaires avec OVHcloud

Roubaix, le 24 février 2026 – OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, organise, une visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs particuliers le mardi 3 mars 2026 à 17h45, en compagnie d’Anne Duboscq, Directrice des affaires publiques et de la communication d’OVHcloud.
Cette visioconférence sera l’occasion de décrypter les enjeux géopolitiques et réglementaires de la souveraineté numérique et de mieux comprendre le positionnement stratégique d'OVHcloud. Un temps d’échange sera prévu afin de permettre aux participants de poser leurs questions en direct.
