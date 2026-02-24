 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Visioconférence destinée aux investisseurs particuliers - La souveraineté numérique : comprendre les enjeux géopolitiques et réglementaires avec OVHcloud
information fournie par Boursorama CP 24/02/2026 à 08:00

Roubaix, le 24 février 2026 – OVHcloud, acteur mondial et leader européen du cloud, organise, une visioconférence à destination de ses actionnaires et des investisseurs particuliers le mardi 3 mars 2026 à 17h45, en compagnie d’Anne Duboscq, Directrice des affaires publiques et de la communication d’OVHcloud.

Cette visioconférence sera l’occasion de décrypter les enjeux géopolitiques et réglementaires de la souveraineté numérique et de mieux comprendre le positionnement stratégique d'OVHcloud. Un temps d’échange sera prévu afin de permettre aux participants de poser leurs questions en direct.

Valeurs associées

OVHCLOUD
8,9850 EUR Euronext Paris +3,28%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank