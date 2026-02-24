L'Europe se stabilise en clôture avec le reflux de la volatilité

Un drapeau espagnol flotte au-dessus de la Bourse de Madrid

par Claude Chendjou

Wall Street était dans le vert à mi-parcours mardi et la plupart ‌des Bourses européennes ont terminé en légère hausse ou quasiment stables une séance marquée par un léger reflux de volatilité après les craintes de la veille liées à l'impact de ​l'intelligence artificielle (IA) et les incertitudes entourant les droits de douane américains.

À Paris, le CAC 40 a fini sur un gain de 0,26% à 8.519,21 points, après avoir touché un record en séance à 8.548,29 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,04%. Le Dax allemand a progressé de 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 a gagné 0,19%, le FTSEurofirst 300 0,31% et le ​Stoxx 600 0,33%, tous les grands secteurs de ce dernier indice ayant fini dans le vert, hormis le segment de la finance (-0,09%).

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,65%, le Standard & Poor's 500 de 0,54% ​et le Nasdaq de 0,88%

Les marchés américains se redressent après un repli de plus ⁠de 1% lundi à la suite de l'annonce par la startup spécialisée dans l'IA Anthropic que son outil Claude Code pourrait être utilisé pour moderniser un langage ‌de programmation exécuté sur les systèmes d'IBM, ce qui avait provoqué une chute de plus de 13% de l'action du géant américain de l'informatique.

L'action IBM rebondit mardi de 3,55%, tandis que la plupart des mégacapitalisations et des valeurs de croissance sont également bien orientées, à l'image d'Apple qui ​prend 2,62% et d'AMD (+7,06%) qui a signé un contrat massif de ‌fournitures de puces à Meta Platforms (+0,10%).

Les résultats trimestriels de Nvidia +0,25%), baromètre de l'IA, sont attendus après la clôture de Wall ⁠Street mercredi, et feront sans doute l'objet d'un examen minutieux de la part des investisseurs.

Signe d'un reflux de l'aversion au risque, avec notamment les annonces autour d'AMD, l'indice VIX de volatilité à Wall Street cède plus de 5%, tombant sous la barre des 20 points.

Le dossier des droits de douane voulus par le président américain Donald Trump limite toutefois le rebond, ⁠ce dernier ayant annoncé un nouveau ‌taux mondial de surtaxes de 15%, sans plus de précision, après l'invalidation par Cour suprême des Etats-Unis des droits de douane dits "réciproques".

Sur le plan ⁠géopolitique, Donald Trump doit prononcer mercredi à 02h00 GMT, devant le Congrès américain, le traditionnel discours sur l'état de l'Union à un moment délicat de son mandat, tandis qu'en ‌Ukraine, le président Volodimir Zelensky a salué mardi la résistance de son peuple face à Moscou à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle ⁠du pays.

VALEURS EN EUROPE

Edenred a pris 3,92%, le spécialiste des titres-restaurant ayant dépassé ses objectifs en 2025.

Forvia a avancé de ⁠3,77%, l'équipementier automobile anticipant une hausse de sa ‌marge opérationnelle, comprise entre 6% et 6,5% en 2026. Le secteur européen de l'automobile a pris 1,92%.

Solvay a gagne 3,80%, le groupe chimique belge ayant annoncé mardi anticiper un ​Ebitda sous-jacent compris entre 770 et 850 millions d'euros en 2026.

MTU Aero Engines a abandonné 6,64%, ‌le fabricant de moteurs anticipant des résultats pour cette année globalement conformes aux attentes des analystes.

Novo Nordisk a reculé de 3,08%, son médicament expérimental contre l'obésité, CagriSema, s'étant révélé moins efficace que le tirzepatide du ​laboratoire américain Eli Lilly.

LES INDICATEURS DU JOUR

La confiance des consommateurs aux Etats-Unis s'est améliorée en février, montre l'enquête mensuelle du Conference Board, qui fait état d'un indice à 91,2.

Le climat des affaires dans l'industrie en France a reculé plus que prévu en février par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée mardi par l'Insee.

CHANGES

Le dollar est ⁠stable (+0,06%) face à un panier de devises de référence, avec notamment un euro qui s'affiche à 1,787 dollar (+0,02%).

La livre sterling s'échange à 1,3525 dollar (+0,25%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fait du sur place, les cambistes analysant les éventuelles turbulences liées aux droits de douane.

Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini quasiment stable, à 2,7076%, après avoir reflué la veille dans un contexte de recherche de protection vers les actifs refuge.

PÉTROLE

Le marché pétrolier reste proche de son pic de sept mois en raison des tensions croissantes entre les Etats-Unis et l'Iran.

Le Brent reflue de 0,55% à 71,35 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,47% à 66,01 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Tangi Salaün)