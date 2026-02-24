France Rénov', la nouvelle étape obligatoire pour éviter les rénovations énergétiques bancales

MaPrimeRénov' est enfin rouverte pour tous les ménages, mais avec un rendez-vous obligatoire supplémentaire ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

MaPrimeRénov' est enfin rouverte pour tous les ménages, mais avec un rendez-vous obligatoire supplémentaire. Dans l'espace conseil France Rénov' de Suresnes (Hauts-de-Seine), les premiers particuliers arrivent pour une heure gratuite de conseils, censée "éviter les erreurs coûteuses", selon l'Etat.

Schéma d'isolation d'un mur sur tableau velleda et dessin de VMC façon Warhol à l'appui, Baptiste Châtel explique à un couple de façon très pédagogique les différentes options pour rénover leur maison très humide et mal isolée, située à Nanterre.

Loin de la simple étape administrative, le rendez-vous a des allures de cours magistral en rénovation énergétique avec explications de la notion de pont thermique, détails sur les différents matériaux isolants et rappel des règles d'urbanisme.

Pour Fatija, retraitée et propriétaire occupante avec son mari Nasser de sa maison, les informations données "changent beaucoup des démarcheurs téléphoniques", avec qui "tout va très vite".

La famille réfléchissait à rénover son logement, "où il fait froid et les murs ruissellent d'humidité". Alors quand Fatija a appris lundi la réouverture du guichet MaPrimeRénov', elle a "appelé tout de suite pour prendre rendez-vous".

Nouveauté 2026 du dispositif d'aides à la rénovation énergétique des logements, un rendez-vous avec un conseiller France Rénov' est obligatoire pour tout dossier de rénovation globale (avec plusieurs types de travaux).

Le but est de "garantir que les ménages s'engagent dans des rénovations de qualité, que l'argent public aille vers des travaux de qualité et donc de lutter contre les tentatives de fraudes", explique l'Anah à l'AFP.

France Rénov' est un service public qui existe déjà depuis plusieurs années et s'est développé sur tout le territoire avec 614 espaces conseil et 2.823 conseillers.

- Gratuit et neutre -

Le rendez-vous obligatoire avec un conseiller de l'Etat a été expérimenté dans quelques départements, avec des retours positifs selon l'Anah. "On généralise des bonnes pratiques" pour "éviter les erreurs qui peuvent coûter cher", explique l'agence publique.

Car entre usurpation d'identité, devis gonflés, malfaçons, travaux inutiles ou risqués pour le bâti ancien, aboutir à une rénovation énergétique de qualité relève du parcours du combattant. Et ce, même avec l'aide d'un Accompagnateur Rénov' (MAR), professionnel obligatoire depuis 2024 pour toute demande de subvention d'une rénovation d'ampleur.

Beaucoup de professionnels proposent, par exemple, quasi systématiquement de changer de système de chauffage, notamment pour profiter des aides actuellement élevées pour l'installation d'une pompe à chaleur.

La chaudière au gaz de Fatija et Nasser a été changée il y a une dizaine d'années. "A mon sens il n'est pas nécessaire de la changer, à moins d'un défaut, une chaudière gaz en condensation c'est déjà bien" en termes de performance énergétique, leur conseille Baptiste Châtel.

Autre conseil précieux: "faire venir un professionnel pour vérifier l'état du bâtiment et traiter le problème d'humidité, il faut commencer par ça pour vérifier qu'on ne va pas aggraver les problèmes avec des travaux d'isolation".

Au final le conseiller en rénovation de l'habitat préconise d'isoler toit, murs, fenêtres et d'installer une ventilation mécanique, le tout en faisant appel à des aides MaPrimeRénov' en parcours rénovation d'ampleur. Le choix final reviendra ensuite aux propriétaires.

"N'hésitez pas à nous recontacter si besoin, je peux vous aider à la lecture des devis", invite Baptiste Châtel. Une manière de s'assurer que le projet reste bien orienté et entre les mains de professionnels de confiance.

"On est là pour offrir un service gratuit et neutre", rappelle Tony Ferreira, directeur de l'espace conseil, qui couvre 11 communes des Hauts-de-Seine. "Les particuliers peuvent revenir, on peut être en appui tout au long du parcours", mais "plus le ménage vient en amont, plus on peut réorienter le projet" s'il ne part pas dans la bonne direction.

Les conseillers en rénovation sont aussi là pour préparer les particuliers aux délais de traitement de dossier MaPrimeRénov' qui les attendent.

L'objectif de l'Anah de 120.000 rénovations globales en 2026 est déjà amputé par les 83.000 dossiers déjà en attente, ce qui pourrait reporter à 2027 certains projets.