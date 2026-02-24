 Aller au contenu principal
France: Laurence des Cars a démissionné de la présidence du Louvre, selon l'Elysée
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 18:32

Neige et gel à Paris

La présidente du ‌musée du Louvre, Laurence des Cars, a remis ​sa démission au président de la République, qui l'a acceptée, a annoncé mardi l'Elysée.

Emmanuel Macron a salué "un ​acte de responsabilité" et décidé de confier à Laurence des Cars ​une mission sur la coopération ⁠entre les musées des pays du G7, a ‌également indiqué la présidence française.

Cette annonce intervient alors que le célèbre musée parisien a ​été victime ‌d'un cambriolage retentissant en octobre dernier et ⁠a également été secoué par un mouvement de grève et des problèmes ayant mis en lumière la ⁠vétusté du ‌bâtiment.

Dans un communiqué, l'Elysée a souligné le "besoin ⁠d'apaisement" du musée du Louvre.

Le chef de l'Etat ‌a accepté la démission de Laurence des ⁠Cars en "saluant un acte de responsabilité dans ⁠un moment ‌où me plus grand musée du monde a besoin ​d'apaisement et d'une nouvelle ‌impulsion forte pour mener à bien des grands chantiers de sécurisation, de ​modernisation et le projet 'Louvre - Nouvelle Renaissance'", a écrit la présidence.

Emmanuel Macron a choisi de ⁠confier à Laurence des Cars une "mission dans le cadre de la présidence française du G7 sur la coopération entre les grands musées des pays concernés", est-il ajouté dans le communiqué.

(Rédigé par Jean Terzian, édité ​par Benjamin Mallet)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

