France: Laurence des Cars a démissionné de la présidence du Louvre, selon l'Elysée

La présidente du musée du Louvre, Laurence des Cars, a remis sa démission au président de la République, qui l'a acceptée, a annoncé mardi l'Elysée.
Emmanuel Macron a salué "un acte de responsabilité" et décidé de confier à Laurence des Cars une mission sur la coopération entre les musées des pays du G7, a également indiqué la présidence française.
Cette annonce intervient alors que le célèbre musée parisien a été victime d'un cambriolage retentissant en octobre dernier et a également été secoué par un mouvement de grève et des problèmes ayant mis en lumière la vétusté du bâtiment.
Dans un communiqué, l'Elysée a souligné le "besoin d'apaisement" du musée du Louvre.
Le chef de l'Etat a accepté la démission de Laurence des Cars en "saluant un acte de responsabilité dans un moment où me plus grand musée du monde a besoin d'apaisement et d'une nouvelle impulsion forte pour mener à bien des grands chantiers de sécurisation, de modernisation et le projet 'Louvre - Nouvelle Renaissance'", a écrit la présidence.
Emmanuel Macron a choisi de confier à Laurence des Cars une "mission dans le cadre de la présidence française du G7 sur la coopération entre les grands musées des pays concernés", est-il ajouté dans le communiqué.
(Rédigé par Jean Terzian, édité par Benjamin Mallet)
