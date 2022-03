VISIATIV : VISIATIV LANCE "VISIATIV INNOVATION PLATFORM", POUR ACCÉLÉRER LES TRANSFORMATIONS NUMÉRIQUE, SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE DES PME / ETI

« Visiativ Innovation Platform » permet aux PME et ETI d'identifier leurs principaux leviers de performance, d'élaborer une feuille de route de transformation numérique, de déployer des solutions et de partager leur savoir-faire et expériences avec leurs pairs

L'architecture Visiativ Agora est une architecture cloud ouverte, modulaire, robuste, évolutive et sécurisée qui s'intègre totalement aux systèmes d'informations et d'entreprise grâce à sa conception en api ouvertes

La nouvelle stratégie de marque Visiativ renforce la promesse, l'identité et l'engagement Visiativ à accompagner les entreprises de demain en France et à l'international dans leurs innovations et leurs nouveaux modèles économiques

Lyon, le 23 mars 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Fort de son expérience aux cotés de plus de 21 000 clients PME/ETI, Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation, annonce le lancement de sa nouvelle « Visiativ Innovation Platform ».

Véritable catalyseur au sein de son écosystème, Visiativ se caractérise par trois dimensions clés : des conseils, des solutions et des communautés.

L'objectif de la Visiativ Innovation Platform est d'offrir une continuité de services de proximité aux entreprises pour accélérer leur innovation, améliorer leurs situations concurrentielles, et respecter leurs engagements en matière de développement durable.

« Visiativ Innovation Platform », l'allié du dirigeant

L'entreprise de demain sera un réseau : une entreprise plateforme, maillant collaborateurs, clients, produits et partenaires.

Conçue pour les clients qui en ont assez des applications cloisonnées et qui cherchent à améliorer leur performance par la transformation numérique et l'innovation, cette plateforme permet aux PME et ETI :

D'engager des changements grâce à des diagnostics rapides, flexibles, en ligne et ciblés

De collecter la connaissance de l'Entreprise, d'identifier son stade de transformation actuel et d'embarquer les dirigeants et les collaborateurs dans les prochaines mutations

D'identifier les leviers d'amélioration de la performance, de construire la feuille de route adéquate pour les transformations nécessaires et de déployer des solutions éprouvées

De participer à des communautés de dirigeants, d'experts et d'utilisateurs.

Cette plateforme met également en œuvre de nouvelles applications métiers SaaS :

Visiativ Pilote des Transformations : le tableau de bord rassemblant en un seul endroit les données non financières dont le dirigeant et ses leaders du changement ont besoin pour prendre des décisions et piloter la transformation de leur entreprise

Visiativ Service Client qui permet de renouveler l'expérience des réseaux de distributeurs et de leurs propres clients en fournissant via un portail la bonne information au bon moment

Visiativ Gestion de la Qualité qui sécurise la mise en place d'une qualité totale et digitale avec les clients, partenaires, fournisseurs et collaborateurs de manière efficace et traçable du début à la fin

Visiativ Engagement Collaborateurs qui met à disposition des collaborateurs les outils et informations nécessaires à son développement, à la connexion à son écosystème et à sa productivité.

Laurent Fiard, Président directeur général de Visiativ, déclare : « Visiativ Innovation Platform réunit pour la première fois l'ensemble de notre expertise?; de conseil, de nos solutions et services de déploiement, et de nos communautés sous un même toit afin de maximiser la valeur de notre accompagnement pour nos clients. Notre Innovation Platform donne à nos clients les moyens de se mettre en actions rapidement et facilement pour une transformation de leur entreprise. »

Visiativ Agora, la nouvelle architecture technologique, ouvre l'entreprise pour plus de performances

Cette nouvelle architecture est ouverte, évolutive, modulaire, sécurisée, robuste et se connecte aux systèmes de front et de back office du client. Elle connecte les « stack techniques » et les solutions métiers principales de Visiativ, allant des processus commerciaux aux données d'entreprise, en passant par les services techniques, les solutions et l'infrastructure. Cette architecture facilite la collaboration de nos clients avec leurs propres clients et leur écosystème de partenaires, tout en simplifiant en parallèle leur communication interne et en maximisant la valeur de leurs données d'entreprise.

Ainsi, les données de l'entreprise sont accessibles pour mieux servir le commerce.

« J'ai beaucoup apprécié la capacité de Visiativ à délivrer leur Visiativ Innovation Platform ; un conseil adapté mais aussi l'exécution du projet de transformation en aval?» commente Benjamin BALATIN, Directeur de la Transformation de Fermob. «?Visiativ a cette compétence unique de connaître et savoir parler aux PME et ETI et à leurs dirigeants. Bien plus que du conseil, leur accompagnement nous a permis de déployer rapidement des solutions "prêtes à l'emploi" »

Une nouvelle identité de marque moderne et simplifiée à l'image de la proposition de valeur

Visiativ dévoile sa promesse : “Sharing is growing”* qui traduit la volonté de l'entreprise à fédérer et engager afin d'être un partenaire sur le long terme. Á travers des valeurs concrètes : la co-élaboration, la confiance, l'inventivité, l'adaptabilité, Visiativ place l'humain au cœur de sa démarche. L'entreprise prend également la décision audacieuse de regrouper les solutions et services sous une marque unique Visiativ afin de rendre son offre plus accessible et lisible.

Laurent Fiard ajoute : « Depuis 35 ans, notre mission est d'accompagner nos clients dans leur parcours de transformation numérique. Notre nouvelle identité de marque plus moderne, vivante, vibrante et dynamique, ainsi que la simplification des noms de nos solutions, aideront les clients, les collaborateurs, les partenaires et les investisseurs à mieux comprendre qui nous sommes. »

* partager c'est progresser

À PROPOS DE VISIATIV

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing, is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre les transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible PEA et PEA-PME.

