VISIATIV : GROUPE SNEF ACQUIERT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS ALLIATIV (ACTIONNAIRE DE CONTROLE DE VISIATIV) - ALLIATIV VA DÉPOSER UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS RESTANTES DE VISIATIV

Lyon, le 11 juin 2024 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Visiativ et Groupe SNEF annoncent la réalisation définitive de la cession de 75,72% du capital d'Alliativ (actionnaire de contrôle de Visiativ) à Groupe SNEF (la « Cession »), à la suite de l'entrée en négociations exclusives des principaux actionnaires d'Alliativ et de Groupe SNEF le 8 février 2024, de l'obtention des autorisations réglementaires usuelles en matière de contrôle des concentrations et de l'approbation formelle de certains partenaires commerciaux de Visiativ.

La réalisation de la Cession s'est faite par voie de cession en numéraire, sur la base d'une valeur par transparence égale à un prix de 37,00 € par action de Visiativ (coupon attaché) . Ce prix représente une prime de +35,5% par rapport au cours de clôture de l'action Visiativ le 8 février 2024, la veille de l'annonce de la Cession (cours de référence au 8 février 2024 : 27,30 €).

La Cession permet ainsi à Groupe SNEF de détenir 75,72% du capital d'Alliativ, l'actionnaire de contrôle de Visiativ. Par ailleurs, immédiatement après la Cession, Alliativ a acquis auprès des actionnaires membre du concert 252 578 actions Visiativ (représentant environ 5,43% du capital social), toujours à un prix de 37,00€ par action Visiativ (coupon attaché).

À la suite de la réalisation de la Cession, Alliativ (désormais contrôlée par Groupe SNEF) déposera prochainement, à titre obligatoire conformément aux dispositions de l'article 235-2 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), un projet d'offre publique d'acquisition (OPA) soumise à la conformité de l'AMF et portant sur le solde des actions Visiativ en circulation (ainsi que l'intégralité des actions gratuites potentiellement à émettre avant la clôture de l'OPA), au même prix que celui retenu par transparence dans le cadre de la Cession, soit 37,00 € par action Visiativ (coupon attaché) . Le cabinet A2EF a été nommé en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique d'acquisition conformément à l'article 261-1, I, 1°, 2° et 4° et II du Règlement Général de l'AMF.

Cette offre publique d'acquisition constitue une opportunité de liquidité présentant une prime sur le dernier cours de bourse avant annonce.

Si les conditions sont réunies à la clôture de l'offre, Alliativ, en qualité d'initiateur, demandera la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire sur les actions Visiativ non apportées à l'offre.

Le 11 juin, le conseil d'administration de Visiativ a pris acte de la démission de Christian Donzel de son mandat d'administrateur, et de la cooptation de Stéphane Corteel en tant qu'administrateur. Le reste de la gouvernance de Visiativ demeure inchangé.

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 25 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 277 M€ en 2023. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, E.A.U., États-Unis, Irlande, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni et Suisse), Visiativ compte plus de 1 500 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com

A propos de Groupe SNEF

Fondé en 1905, le Groupe Snef est un leader français des métiers d'ingénierie de conception et d'accompagnement de projets, d'intégration et de maintenance de systèmes électriques et mécaniques, de développement de systèmes industriels et d'automatismes, ainsi que de mise en oeuvre de solutions d'architecture informatique, d'industrie 4.0 et de sécurité. Le Groupe Snef travaille aux côtés des grands acteurs de la Marine, des Energies, de l'Industrie, des Infrastructures et des Bâtiments. Le Groupe Snef réalise un chiffre d'affaires d'environ 1,7 milliard d'Euros, au travers d'une vingtaine de pays.

