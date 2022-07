VISIATIV : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 30 JUIN 2022

Lyon, le 13 juillet 2022 – 18h00. Visiativ, le spécialiste de la transformation numérique et de l'innovation pour les PME et ETI, est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0004029478, ALVIV).

Au titre du contrat de liquidité confié par la société Visiativ à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 893

Solde en espèces du compte de liquidité : 46 098,91 €

Au cours du 1 er semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 33 764 titres 1 059 883,36 € 982 transactions VENTE 33 730 titres 1 050 809,99 € 904 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 3 859

Solde en espèces du compte de liquidité : 55 172,28 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces du compte de liquidité : 200 000 €

À propos de Visiativ

La vocation de Visiativ est de faire de la transformation digitale un levier de performance pour les entreprises. Nous le faisons en co-construisant aux cotés de nos clients, sur le long terme. Cela se résume par notre promesse : "Sharing is growing".

Nous accompagnons nos clients en fournissant des solutions et des services pour planifier, mettre en œuvre, gérer et suivre leurs transformations avec une approche unique et innovante à travers trois piliers : Consult (conseils & accompagnement), Engage (solutions & déploiement) et Connect (communautés d'échange et partage). Grâce à une expérience éprouvée de plus de 35 ans auprès de plus de 21 000 clients PME et ETI, Visiativ a réalisé un chiffre d'affaires de 214 M€ en 2021. Présent en France, et à l'International (Allemagne, Belgique, Brésil, Canada, États-Unis, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Royaume-Uni, et Suisse) Visiativ compte plus de 1 100 collaborateurs.

Visiativ (FR0004029478, ALVIV) est cotée sur Euronext Growth à Paris. L'action est éligible au PEA et PEA-PME.

CONTACT VISIATIV

Lydia JOUVAL

Communication Externe

Tél. : 04 78 87 29 29

lydia.jouval@visiativ.com CONTACT INVESTISSEURS

ACTUS

Mathieu OMNES

Tél. : 01 53 67 36 92

momnes@actus.fr CONTACT PRESSE

ACTUS

Serena BONI

Tél. : 04 72 18 04 92

sboni@actus.fr

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 982 33 764 1 059 883,36 904 33 730 1 050 809,99 03/01/2022 6 345 9384 5 169 4613,7 04/01/2022 6 252 6823,61 3 102 2774,7 05/01/2022 0 230 6218,99 0 120 3240 06/01/2022 9 402 10792,21 3 307 8157,51 07/01/2022 3 59 1595,9 3 200 5420 10/01/2022 5 222 5994,31 10 257 7026,79 11/01/2022 0 0 0 8 325 8759,99 12/01/2022 7 283 7606,39 10 186 5032,99 13/01/2022 1 50 1360 2 50 1365 14/01/2022 5 182 4948,2 2 202 5494,4 17/01/2022 7 327 9369,5 20 803 22593,77 18/01/2022 4 174 5044,8 3 260 7644 19/01/2022 0 275 7928 0 389 11298,58 20/01/2022 9 294 8497,31 0 0 0 21/01/2022 0 611 17401,83 0 509 14671,62 24/01/2022 0 300 8694,99 0 536 15625,42 25/01/2022 16 869 25448,06 15 797 23728,92 26/01/2022 10 178 5128,5 12 248 7257,99 27/01/2022 0 398 11552,19 0 489 14291,61 28/01/2022 15 338 9830,59 5 242 7069,69 31/01/2022 14 424 12273,91 8 291 8474,71 01/02/2022 0 415 11846,3 0 472 13511,61 02/02/2022 8 199 5705,91 2 94 2716 03/02/2022 7 209 5950,29 6 132 3762 04/02/2022 10 208 5905,7 1 60 1698 07/02/2022 10 173 4832,81 4 56 1540 08/02/2022 14 514 13763,99 17 583 15914,91 09/02/2022 0 323 8944,81 0 166 4632,3 10/02/2022 2 28 781,2 22 670 18978,02 11/02/2022 8 212 6104,09 7 279 8004,9 14/02/2022 0 461 13184,78 0 98 2813,4 15/02/2022 4 187 5317,79 10 278 7937,4 16/02/2022 8 321 9131,9 17 351 10088,79 17/02/2022 11 206 5848,4 2 22 622,6 18/02/2022 7 180 5017,19 0 0 0 21/02/2022 3 155 4309 4 15 418,5 22/02/2022 17 467 12762,32 8 239 6527,4 23/02/2022 5 114 3139 7 189 5260,1 24/02/2022 14 176 4685,51 4 178 4747,4 25/02/2022 6 144 3852,81 6 234 6281,19 28/02/2022 12 300 8056,11 8 267 7163,29 01/03/2022 14 514 13653,02 3 91 2384 02/03/2022 5 176 4417,6 12 424 11087,09 03/03/2022 8 340 9218,22 6 67 1789,9 04/03/2022 10 229 5894,21 9 275 7080,51 07/03/2022 4 168 4097 16 453 11050,21 08/03/2022 1 25 612,5 11 109 2716 09/03/2022 1 50 1260 22 305 7783,2 10/03/2022 8 123 3288,5 14 538 14390,48 11/03/2022 1 80 2200 13 501 13694,99 14/03/2022 10 618 16762,38 4 12 327,9 15/03/2022 10 173 4671 9 140 3804 16/03/2022 0 188 5080,19 0 314 8580,3 17/03/2022 8 230 6369,39 6 244 6749,41 18/03/2022 0 0 0 9 310 8665,8 21/03/2022 0 0 0 8 75 2121,5 22/03/2022 1 2 57,2 6 150 4316 23/03/2022 3 123 3564,7 11 378 11064,59 24/03/2022 0 145 4383,21 0 869 26504,5 25/03/2022 6 200 6100 11 419 13041,71 28/03/2022 5 173 5669,61 1 12 390 29/03/2022 8 267 8673,6 6 132 4332,5 30/03/2022 10 265 8720,01 6 254 8391,5 31/03/2022 11 554 18409,59 6 333 11111,21 01/04/2022 15 588 19657,25 12 322 10751 04/04/2022 0 215 7202,5 0 343 11588,94 05/04/2022 2 70 2399 10 384 13266,93 06/04/2022 11 509 17680,67 19 601 21081,22 07/04/2022 18 473 16664,12 12 445 15605,3 08/04/2022 22 680 23568,32 0 0 0 11/04/2022 4 172 5924,59 4 188 6538 12/04/2022 0 544 18541,42 0 394 13456,64 13/04/2022 8 223 7625,2 2 34 1167,9 14/04/2022 15 352 11760,28 7 148 4977 19/04/2022 1 7 232,4 16 451 15106,38 20/04/2022 11 322 11088,55 11 511 17564,09 21/04/2022 0 0 0 6 464 16240 22/04/2022 4 203 7206,64 14 432 15506,99 25/04/2022 12 315 11469,24 12 336 12497,99 26/04/2022 7 584 21886,98 13 198 7447,29 27/04/2022 13 433 16189,87 13 433 16232,52 28/04/2022 18 685 25489,06 12 514 19211,16 29/04/2022 22 667 24265,79 2 9 325,45 02/05/2022 18 341 11763,75 6 303 10448,11 03/05/2022 16 369 12608,07 10 242 8340,05 04/05/2022 4 175 5998 5 149 5151,41 05/05/2022 4 67 2310,9 15 444 15205,18 06/05/2022 21 581 19795,43 0 0 0 09/05/2022 25 373 12462,49 0 0 0 10/05/2022 6 103 3397,65 14 816 27740,41 11/05/2022 9 293 10106,39 3 80 2765,3 12/05/2022 5 175 5938,5 3 66 2263,4 13/05/2022 1 2 67 10 315 10754,01 16/05/2022 2 40 1376 19 115 3967,25 17/05/2022 0 0 0 14 324 11372,11 18/05/2022 8 200 7010 5 90 3173,5 19/05/2022 10 235 8137,25 21 800 28116 20/05/2022 5 235 8273,01 7 179 6370,56 23/05/2022 4 210 7356,51 2 86 2971,45 24/05/2022 13 521 17882,18 10 431 14742,05 25/05/2022 9 270 9203,49 7 283 9661,2 26/05/2022 7 317 10776,29 8 236 8096,19 27/05/2022 2 36 1231,2 5 238 8173,11 30/05/2022 9 423 14846,96 11 447 15631,63 31/05/2022 20 534 18514,1 7 199 6915,85 01/06/2022 17 602 20546,62 3 24 818,4 02/06/2022 18 379 12779,5 7 341 11538,01 03/06/2022 16 613 20897,42 18 745 25512,9 06/06/2022 7 150 5125,1 7 305 10448,54 07/06/2022 10 148 5065,66 4 87 2989,35 08/06/2022 4 118 4040,6 6 241 8262,25 09/06/2022 16 199 6796,15 3 82 2796,7 10/06/2022 13 375 12509,21 5 95 3135,4 13/06/2022 15 249 7995,49 3 89 2789,5 14/06/2022 8 114 3500,75 1 100 3030 15/06/2022 9 156 4767,75 7 225 6893,06 16/06/2022 26 563 16895,01 10 296 8708,2 17/06/2022 20 527 16226,12 36 991 30123,82 20/06/2022 0 71 2247,1 0 99 3270,95 21/06/2022 0 66 2102,2 0 143 4595 22/06/2022 0 171 5384,16 0 0 0 23/06/2022 5 43 1346,8 0 0 0 24/06/2022 6 245 7644 8 289 9134,6 27/06/2022 4 69 2170,6 3 4 126,4 28/06/2022 4 111 3471,4 4 15 471,9 29/06/2022 6 196 6093,8 3 36 1128,4 30/06/2022 10 209 6235,74 6 203 6076,54

