Visa s'associe à l'IFC pour développer l'accès aux paiements numériques sur les marchés émergents

Visa annonce un accord avec la Société financière internationale (IFC) pour accroître l'accès aux services financiers numériques dans les marchés émergents.

L'IFC partagera le risque de règlement de crédit lié aux transactions Visa des institutions financières participantes.

La facilité devrait représenter environ 200 MUSD de partage des risques sur cinq ans.

Elle ciblera initialement 14 pays d'Amérique latine et des Caraïbes et environ 50 institutions financières notées sous la catégorie "investment grade".

L'initiative vise à permettre à davantage de consommateurs sous-bancarisés et de petites entreprises d'accéder aux paiements numériques.

Le partenariat doit également favoriser une participation plus large à l'économie formelle et aux écosystèmes mondiaux de paiement numérique.

" Grâce à ce partenariat inédit avec l'IFC, Visa aidera les institutions financières à apporter des solutions de paiement sûres et fiables à un plus grand nombre de personnes et de petites entreprises sur les marchés émergents. Ensemble, nous pouvons étendre l'inclusion financière et aider davantage de communautés à participer et à bénéficier de l'économie mondiale. " a déclaré Paul Fabara, directeur des risques et des services clients chez Visa.

" En réduisant les contraintes qui limitent la participation des institutions financières, nous facilitons un meilleur accès aux solutions de paiement numérique pour les petites entreprises et les entrepreneurs sur les marchés émergents. Cela les aidera à atteindre de nouveaux clients, à développer leurs opérations et à créer des emplois. " a déclaré Mohamed Gouled, vice-président des produits et clients de l'IFC.