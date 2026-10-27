Visa recule avant la publication de ses résultats trimestriels

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27 octobre - ** L'action Visa V.N recule de 1 % à 400,25 dollars en début d'après-midi, dans l'attente de la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture des marchés

** Visa devrait afficher une hausse d’environ 15 % de son BPA ajusté, à 3,44 dollars, pour un chiffre d’affaires de 12 milliards de dollars, en hausse d’environ 13 %

** Le chiffre d’affaires et le BPA ajusté de ce prestataire de services de paiement ont dépassé les prévisions des analystes à chaque fois au cours des huit derniers trimestres

** Des groupes européens de paiement desservant 130 millions de personnes, dont l’espagnol Bizum, l’italien Bancomat et Wero, basé à Bruxelles, s’associent pour créer un réseau de paiements transfrontaliers, alors que l’Europe cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de Visa et Mastercard MA.N

** Parmi 43 analystes, la recommandation moyenne est "acheter" et le cours-cible médian s’établit à 421 dollars, selon les données compilées par LSEG

** Visa affiche une hausse de 14 % depuis le début de l’année, contre environ 2 % pour l’indice financier S&P 500

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