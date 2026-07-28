Visa prévoit de supprimer 7 % de ses effectifs, selon Bloomberg

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Le prestataire de services de paiement Visa V.N prévoit de supprimer 7 % de ses effectifs, soit environ 2.600 postes, a rapporté mardi Bloomberg News, citant une note interne.