Visa prévoit de supprimer 7 % de ses effectifs, selon Bloomberg

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par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mardi, grâce à une série de résultats d'entreprises bien accueillis et à l'accalmie des cours du pétrole, même si les doutes concernant le secteur technologique et la politique monétaire persistent ...
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Le groupe de luxe français Kering, en pleine phase de transformation, a publié mardi un bénéfice net en fort repli au premier semestre, mais ses ventes ont renoué avec la croissance au deuxième trimestre, signe, selon lui, de l'efficacité de sa stratégie. De début ...
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