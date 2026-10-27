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Visa : les paiements résistent, mais les incitations commerciales s'envolent
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 21:40

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Malgré des résultats supérieurs aux attentes, Visa recule de près de 2 % en post-marché, les investisseurs semblant attendre davantage du géant américain des paiements électroniques. Au quatrième trimestre de son exercice décalé, son chiffre d'affaires a progressé de 13 % sur un an, à 12,14 MdsUSD, contre 12,09 MdsUSD attendus, tandis que son bénéfice ajusté par action a augmenté de 17 %, à 3,48 dollars, dépassant également le consensus de 3,439 dollars.

L'activité reste robuste, notamment à l'international, où les volumes transfrontaliers, hors transactions intra-européennes, bondissent de 14 %, après 12 % au trimestre précédent. Le nombre de transactions traitées progresse parallèlement de 10 %, à 74,2 milliards, tandis que la croissance des volumes globaux de paiements ralentit légèrement, de 10 % à 9 %.

Le détail géographique révèle néanmoins des dynamiques contrastées. À taux de change constants, les volumes de paiements progressent de 9,7 % aux États-Unis, contre 10 % au trimestre précédent, confirmant une certaine résilience de la consommation américaine. La croissance reste soutenue en Europe ( 10,8 %), en Amérique latine ( 12,8 %) et dans la région Europe centrale, Moyen-Orient et Afrique ( 12,6 %), tandis que l'Asie-Pacifique fait figure de maillon faible, avec une progression limitée à 3,7 %, après 5,5 % au trimestre précédent.

Cette dynamique s'accompagne toutefois d'une facture commerciale croissante, les incitations accordées aux banques et partenaires ayant bondi de 21 %, après 18 % précédemment. Visa parvient certes à mieux maîtriser ses dépenses opérationnelles ajustées, dont la hausse ralentit de 17 % à 12 %, mais son flux de trésorerie disponible n'a progressé que de 2 % sur l'exercice, malgré 15 % de croissance des revenus.

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