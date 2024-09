Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Visa: le repli se poursuit après la plainte antitrust du DoJ information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 16:59









(CercleFinance.com) - L'action Visa poursuit son repli mercredi matin à Wall Street au lendemain d'une perte de plus de 5% consécutive à la décision du Département de la Justice d'engager des poursuites contre l'émetteur de cartes de paiement, qu'il accuse de pratiques anticoncurrentielles.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre reculait de 0,9% après avoir décroché de 5,4% la veille.



Le DoJ estime que le groupe maintient illégalement une position monopolistique sur le marché des cartes de débit afin de contrecarrer la croissance de ses concurrents existants et d'empêcher les nouveaux arrivants de développer des produits et services innovants.



D'après l'administration américaine, plus de 60% des transactions réalisées aux Etats-Unis s'appuient sur le réseau de Visa, qui encaisserait ainsi chaque année quelque sept milliards de dollars de commissions sur ces opérations.



'Nous considérons que Visa s'est illégalement arrogé le pouvoir de prélever des frais qui dépassent de loin ce que l'entreprise pourrait facturer dans le cadre d'un marché concurrentiel', a déclaré le procureur général Merrick Garland dans un communiqué.



'Le comportement anticoncurrentiel d'entreprises telles que Visa nuit au peuple américain et à l'ensemble de l'économie', a ajouté Benjamin Mizer, vice-procureur général adjoint.



Visa rejoint ainsi une liste composée de grandes entreprises technologiques poursuivies par les autorités américaines, qui inclut Apple, Alphabet (Google) ou Amazon.



Pour les analystes d'UBS, la chute du titre hier intègre le scénario de sévères pertes de parts de marchés ou l'apparition de fortes pressions sur les tarifs du groupe.



Pour le bureau d'études cependant, 'il est peu probable qu'une éventuelle injonction n'ait pas impact sur les résultats de Visa avant plusieurs années compte tenu de l'envergure du dossier, susceptible d'impliquer des procédures de requête, de divulgation voire d'appel'.





Valeurs associées VISA RG-A 269,73 USD NYSE -1,17%