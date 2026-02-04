Visa et UnionPay International signe un accord pour le transfert d'argent vers la Chine
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 12:22
Les clients pourront réaliser des envois transfrontaliers et des paiements inter-entreprises à plus de 95 % des titulaires de cartes de débit UnionPay International en Chine continentale, via une seule connexion.
En connectant le réseau mondial de flux monétaire de Visa Direct à la plateforme MoneyExpress d'UPI, Visa offrira un moyen plus fluide, sécurisé et transparent pour les consommateurs et les entreprises du monde entier d'envoyer de l'argent vers la Chine continentale, l'une des plus grandes destinations de transfert de fonds au monde.
" En élargissant la portée de Visa Direct via UnionPay International, nous réduisons à nouveau le monde - non pas par des tests ou de la théorie, mais par des infrastructures réelles et critiques fonctionnant à grande échelle, à une vitesse et une fiabilité massives. " a déclaré Vira Platonova, responsable mondiale de Visa Direct.
Valeurs associées
|328,945 USD
|NYSE
|-1,55%
