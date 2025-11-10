Visa et Mastercard parviennent à un nouvel accord sur les frais de transaction avec les commerçants

Les frais de traitement des cartes seront réduits pendant cinq ans

Les commerçants peuvent choisir les types de cartes qu'ils acceptent

Le règlement remplacerait l'accord rejeté de 30 milliards de dollars

Certains groupes de commerçants s'y opposent

Visa V.N et Mastercard

MA.N ont annoncé un règlement révisé avec les commerçants qui accusaient les réseaux de cartes de crédit de facturer trop cher l'acceptation de leurs cartes de crédit, après qu'un juge a rejeté un accord antérieur de 30 milliards de dollars qu'il jugeait inadéquat.

L'accord de lundi mettrait fin à 20 ans de litiges dans lesquels les entreprises accusaient Visa, Mastercard et les banques de s'entendre pour violer les lois concurrence américaines, notamment par le biais de la perception de "frais de transaction" par les réseaux de cartes

Mais l'accord suscite l'opposition de groupes de commerçants qui affirment qu'il ne répond pas aux préoccupations soulevées par le juge de district américain Margo Brodie à Brooklyn (New York), dont l'approbation est requise, lorsqu'il a rejeté l'accord précédent en juin 2024.

Ces groupes, dont la National Retail Federation, le plus grand groupe américain de commerce de détail, et la Merchants Payments Coalition, affirment que les entreprises continueraient à payer trop cher, notamment pour accepter les cartes de fidélité populaires qui dominent le marché des cartes.

"Vous ne pouvez pas soudainement dire à plus de 80 % de vos clients que vous n'accepterez plus leurs cartes", a déclaré Stephanie Martz, conseillère générale de la NRF, lors d'une interview. "Vous perdriez beaucoup d'affaires"

Également connus sous le nom de frais d'interchange, les frais de transaction s'élèveront à 111,2 milliards de dollars aux États-Unis en 2024, contre 100,8 milliards de dollars en 2023, soit quatre fois plus qu'en 2009, selon la NRF.

RÉDUCTION OU PLAFONNEMENT DES FRAIS

L'accord prévoit que Visa et Mastercard réduisent les frais de transaction, qui se situent actuellement entre 2 % et 2,5 %, de 0,1 point de pourcentage pendant cinq ans.

Les commerçants pourront choisir d'accepter ou non les cartes américaines dans des catégories spécifiques, notamment les cartes commerciales, les cartes de consommateurs premium, y compris de nombreuses cartes de récompense, et les cartes de consommateurs standard.

Les taux des cartes de consommation standard seraient plafonnés pendant huit ans à 1,25 %, soit une réduction de plus de 25 %. Les commerçants auraient également plus d'options pour imposer des frais supplémentaires lorsque les gens paient par carte.

La valeur estimée de l'accord n'est pas claire, mais elle devrait être supérieure à 30 milliards de dollars. Les avocats des commerçants qui soutiennent l'accord n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Visa, dont le siège est à San Francisco, a déclaré que l'accord offrait aux commerçants de toutes tailles une aide significative, une plus grande flexibilité et des options pour contrôler la manière dont les clients les paient.

Mastercard, dont le siège se trouve à Purchase, dans l'État de New York, a déclaré que les petits commerçants, en particulier, bénéficieraient d'une plus grande souplesse, d'une réduction des coûts et d'une simplification des règles.

Aucune des deux sociétés n'a admis avoir commis des actes répréhensibles en acceptant le règlement. Leurs actions ont augmenté de moins de 1 % en fin de matinée.

LE JUGE A QUALIFIÉ DE "DÉRISOIRE" LE PAIEMENT PROPOSÉ PRÉCÉDEMMENT

L'accord de 30 milliards de dollars aurait permis de réduire les frais de transaction d'environ 0,07 point de pourcentage sur cinq ans et aurait également donné aux commerçants une plus grande marge de manœuvre pour imposer des frais supplémentaires.

Mais en rejetant cet accord, Mme Brodie a déclaré que les frais resteraient supérieurs à ce qu'ils seraient en l'absence d'infractions à la législation concurrence, et que les 6 milliards de dollars d'économies annuelles pour les commerçants étaient "dérisoires" par rapport au montant que Visa et Mastercard pourraient encore facturer.

Elle a également reproché à l'accord d'imposer aux commerçants la règle "Honor All Cards", qui les oblige à accepter toutes les cartes Visa et Mastercard, ou aucune.

Les commerçants accusent depuis longtemps Visa et Mastercard d'appliquer des règles "anti-steering" qui empêchent les entreprises d'orienter leurs clients vers des moyens de paiement moins coûteux.

LE GROUPE DES PAIEMENTS BANCAIRES SOUTIENT L'ACCORD

L'Electronic Payments Coalition, dont les membres comprennent les réseaux de cartes et les grands émetteurs tels que Bank of America BAC.N , Capital One COF.N , Chase JPM.N et Citibank C.N , soutient l'accord.

Le président exécutif Richard Hunt a déclaré que l'accord réduirait les frais de transaction en deçà de ceux envisagés dans un projet de loi du Sénat parrainé par le démocrate Richard Durbin de l'Illinois et le républicain Roger Marshall du Kansas, auquel une grande partie du secteur bancaire s'oppose.

"Dites-moi quelle est la dernière fois où Walmart a réduit l'un de ses prix de plus de 25 % et l'a maintenu pendant huit ans", a déclaré M. Hunt lors d'une interview.

Doug Kantor, conseiller général de la National Association of Convenience Stores, a rétorqué que l'accord n'incitait pas les banques à réduire les taux qu'elles pratiquent, mais permettait à Visa et Mastercard d'augmenter les leurs "sans aucune limitation".

"Les commerçants devraient être en mesure de négocier et d'obtenir des prix fixés par différentes banques, mais ce règlement l'interdit", a déclaré M. Kantor, également membre du comité exécutif de la Merchants Payments Coalition, lors d'une interview.