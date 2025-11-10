Visa et Mastercard parviennent à un accord révisé sur les frais de transaction, selon un document déposé au tribunal

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Visa V.N et Mastercard

MA.N sont parvenus à un accord révisé avec les commerçants qui accusaient les réseaux de cartes de crédit d'imposer des frais trop élevés pour l'acceptation de leurs cartes de crédit, selon un document déposé lundi au tribunal.

La proposition de règlement a été divulguée dans une lettre déposée au tribunal fédéral de Brooklyn par un avocat de certains des plaignants.