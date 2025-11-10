 Aller au contenu principal
CAC 40
8 069,96
+1,51%
Visa et Mastercard parviennent à un accord révisé sur les frais de transaction, selon un document déposé au tribunal
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 14:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Visa V.N et Mastercard

MA.N sont parvenus à un accord révisé avec les commerçants qui accusaient les réseaux de cartes de crédit d'imposer des frais trop élevés pour l'acceptation de leurs cartes de crédit, selon un document déposé lundi au tribunal.

La proposition de règlement a été divulguée dans une lettre déposée au tribunal fédéral de Brooklyn par un avocat de certains des plaignants.

Valeurs associées

MASTERCARD RG-A
551,845 USD NYSE 0,00%
VISA RG-A
336,090 USD NYSE 0,00%
  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • L'ex-président français, Nicolas Sarkozy, à Paris, le 21 octobre 2025 ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Après vingt jours en détention, Nicolas Sarkozy est sorti de prison
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:44 

    Vingt jours derrière les barreaux puis l'air libre: l'ex-président Nicolas Sarkozy est sorti lundi après-midi de prison dans la foulée de sa libération sous contrôle judiciaire par la cour d'appel de Paris, qui lui a interdit d'entrer en contact avec de hauts responsables ... Lire la suite

  • L'ancien président français Nicolas Sarkozy le jour de son incarcération à la prison de la Santé
    France: Nicolas Sarkozy est sorti de prison, sous contrôle judiciaire
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:39 

    par Juliette Jabkhiro Nicolas Sarkozy est sorti lundi de la prison de la Santé, 20 jours après y avoir été incarcéré après que la Cour d'appel de Paris s'est prononcée en faveur de sa remise en liberté, dans l'attente de son procès en appel pour l'affaire dite ... Lire la suite

