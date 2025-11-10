Visa et Mastercard déclarent qu'un accord règle des plaintes de longue date de commerçants

Les géants du traitement des paiements Visa V.N et Mastercard MA.N ont déclaré lundi qu'une proposition d'accord résout les plaintes déposées contre les réseaux de cartes pour avoir facturé trop cher l'acceptation de leurs cartes de crédit.

"Le règlement proposé aux commerçants américains de toutes tailles offrirait un soulagement significatif, plus de flexibilité et d'options pour contrôler la façon dont ils acceptent les paiements de leurs clients", a ajouté Visa dans un document réglementaire.

L'accord est soumis à l'approbation finale du tribunal du district Est de New York.