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Visa enrichit sa plateforme VCS Hub avec sa solution Visa AR Manager
information fournie par Zonebourse 27/05/2026 à 14:37

Visa annonce l'expansion du Visa Commercial Solutions Hub (VCS Hub), renforçant ainsi la manière dont les émetteurs et les fournisseurs se connectent aux programmes de cartes virtuelles à grande échelle, grâce à une nouvelle intégration avec Visa Accounts Receivable Manager.

Lancée en 2025, VCS Hub est une plateforme mondiale conçue pour aider les émetteurs à prendre en charge de multiples cas d'utilisation de paiements commerciaux via une intégration unique et évolutive, rappelle le groupe américain de solutions de paiement.

Grâce à une nouvelle intégration avec Visa Accounts Receivable Manager (Visa AR Manager), les émetteurs éligibles bénéficient d'un accès intégré à un traitement de bout en bout conçu pour réduire les frictions opérationnelles et accélérer la croissance des cartes commerciales.

Désormais disponible dans 69 zones géographiques, Visa AR Manager, propulsé par des capacités d'IA propriétaires, répond aux principales barrières opérationnelles qui ont historiquement limité l'adoption des cartes virtuelles, selon Visa.

La capacité intégrée pour les émetteurs devrait être lancée en septembre 2026 et sera disponible sans frais supplémentaires pour les clients VCS Hub éligibles, sous réserve des conditions applicables et de la disponibilité géographique.

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