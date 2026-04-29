Visa en hausse après avoir annoncé un bénéfice au deuxième trimestre supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 avril - ** Visa V.N progresse de 4,3 % à 322,29 $ en pré-ouverture
** Co affiche un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions d' , soutenu par la résilience des dépenses de consommation
** Le volume de paiements du plus grand prestataire de services de paiement au monde bondit de 9 % au deuxième trimestre
** La société relève ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année 2026, passant d'une croissance à deux chiffres faible à une croissance à un chiffre dans la fourchette basse
** Le conseil d'administration autorise un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions de 20 milliards de dollars
** Le titre est noté « acheter » en moyenne; le cours cible médian est de 400 $, selon les données compilées par LSEG
** Depuis le début de l'année, le titre a reculé d'environ 11,8 %, sous-performant la hausse de 4,3 % du S&P 500 .SPX
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