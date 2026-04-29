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Visa élargit Agentic Ready à l'Asie-Pacifique et à l'Amérique latine
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 17:10

Visa annonce l'expansion de son programme mondial Agentic Ready, conçu pour aider les banques émettrices et les partenaires de paiement à se préparer au commerce initié par des agents IA, auprès de clients en Asie-Pacifique et en Amérique latine.

Lancé initialement avec des banques et des partenaires émetteurs à travers l'Europe, y compris au Royaume-Uni, Agentic Ready est conçu pour soutenir l'écosystème des paiements alors qu'il se prépare à l'émergence du commerce dirigé par des agents.

"Alors que la prochaine génération de commerce prend forme, les agents IA dépassent les réponses aux questions pour passer à l'action : rechercher, décider et, en fin de compte, payer au nom des consommateurs et des entreprises", souligne Visa.

"Ce changement a des implications significatives pour l'écosystème mondial des paiements, de la manière dont les transactions sont autorisées à la manière dont la confiance, la sécurité et le contrôle sont maintenus à grande échelle", continue-t-il.

Déjà en service avec plus de 20 partenaires au Royaume-Uni et en Europe, Agentic Ready sera rapidement déployé auprès de 85 partenaires ou plus en Asie-Pacifique et en Amérique latine, et continuera de s'étendre sur d'autres marchés cette année.

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