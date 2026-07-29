Visa dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la bonne tenue des dépenses et aux voyages liés à la Coupe du monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des analystes aux paragraphes 5 et 13, ainsi que des commentaires de la direction aux paragraphes 8, 9 et 11; mise à jour des informations sur les actions et ajout de graphiques) par Prakhar Srivastava

Visa V.N a dépassé mardi les estimations de bénéfice trimestriel, grâce à la stabilité des dépenses de consommation et à la demande de voyages stimulée par la Coupe du monde, qui ont dopé les volumes de paiement, signe de résilience face à l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient.

Le volume des paiements, indicateur des dépenses des consommateurs et des entreprises sur le réseau de la société, a augmenté de 10 % en dollars constants pour dépasser les 4 000 milliards de dollars pour la première fois de l’histoire de l’entreprise, tandis que le nombre de transactions traitées a progressé de 10 %.

“Les résultats trimestriels de Visa sont assez simples à interpréter: les gens ont continué à dépenser, et davantage que ne l’avait prévu Wall Street. Ce dépassement n’est ni un coup de chance ni une astuce comptable — il s’est manifesté dans les segments de l’activité qui reflètent réellement l’activité transactionnelle”, a déclaré David Wagner, responsable des actions et gestionnaire de portefeuille chez Aptus Capital Advisors.

Visa, dont le réseau de paiements numériques couvre plus de 200 pays et territoires, perçoit des commissions sur les transactions transitant par son système.

LA COUPE DU MONDE STIMULE LES DÉPENSES TRANSFRONTALIÈRES

“Nous nous attendions à ce que l’entreprise soit l’un des principaux bénéficiaires de la Coupe du monde ce trimestre, et cela semble avoir été le cas”, a déclaré Jeff Cantwell, analyste chez Seaport.

Le plus grand prestataire de services de paiement au monde a indiqué que le volume des transactions transfrontalières avait augmenté de 13 % au cours du trimestre, à dollars constants, contre 12 % un an plus tôt.

Les volumes transfrontaliers sont suivis de près par les investisseurs, car les transactions liées aux voyages internationaux comptent parmi les flux les plus importants sur le réseau Visa et peuvent avoir un impact considérable sur le chiffre d’affaires.

“Les dépenses totales par carte physique aux États-Unis ont connu une accélération, les transactions par carte physique ayant augmenté jusqu’à 20 % dans certaines villes hôtes les jours de match pendant la Coupe du monde de la FIFA”, a déclaré Chris Suh, directeur financier, lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

“Par catégorie de dépenses dans les villes hôtes, ce sont les loisirs et la restauration qui ont enregistré la plus forte croissance des dépenses transfrontalières.”

Mastercard MA.N , le principal concurrent de Visa, devrait publier ses résultats trimestriels dans le courant de la semaine.

DES SUPPRESSIONS D'EMPLOIS POUR AMÉLIORER L'EFFICACITÉ

Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le directeur général Ryan McInerney a indiqué que l’entreprise supprimait des postes, principalement au sein de ses équipes techniques et de développement de produits, dans le cadre de ses efforts visant à mieux se préparer à la prochaine phase de croissance.

Plus tôt dans la journée, un porte-parole avait indiqué que l’entreprise allait supprimer environ 7 % de ses effectifs .

“Visa a embauché massivement pendant ses périodes de croissance. Aujourd’hui, l’IA permet d’augmenter la productivité par employé restant, ce qui permet à l’entreprise de maintenir ou d’accroître sa production dans les domaines prioritaires tout en réduisant ses effectifs”, a déclaré Brian Mulberry, stratège en chef des marchés chez Zacks Investment.

Les charges d’exploitation ont augmenté de 19 % pour atteindre 4,8 milliards de dollars au cours du trimestre considéré, principalement en raison de la hausse des coûts de personnel.

L'action de la société a reculé d'environ 1 % dans les échanges après clôture.

Le bénéfice ajusté s'est élevé à 6,3 milliards de dollars, soit 3,32 dollars par action, pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 3,23 dollars, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires net a progressé de 14 % pour atteindre 11,63 milliards de dollars, contre une estimation moyenne de 11,39 milliards de dollars.