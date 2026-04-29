Visa bondit, le T1 et le relèvement des prévisions compensent les inquiétudes sur le M.-O.

par Pritam Biswas

L'action Visa bondit de 5% en avant-Bourse mercredi, le géant américain des paiements ayant dépassé les attentes sur son bénéfice au premier trimestre et revu à la hausse ses prévisions annuelles avec la bonne tenue des dépenses de consommation.

Le volume des paiements a augmenté, les dépenses de consommation au cours du trimestre ayant résisté aux inquiétudes macroéconomiques générales alimentées par les tensions accrues au Moyen-Orient.

Le directeur général Ryan McInerney a déclaré lors d'une conférence téléphonique suivre de près la situation dans la région.

Visa a indiqué que plusieurs facteurs compenseraient la faiblesse des voyages transfrontaliers, tels que la demande accrue vers les États-Unis liée à la Coupe du monde de la FIFA et l'augmentation du volume des voyages d'affaires.

Ces événements contribuent également à la croissance du segment des services marketing de la société.

Les paiements transfrontaliers, considérés comme un indicateur en temps réel du commerce mondial et des voyages en raison de l'envergure de Visa, sont suivis de près par les analystes et les économistes. Le volume transfrontalier de la société au deuxième trimestre a augmenté de 12% à taux de change constant, contre 13% un an plus tôt.

"Les résultats de Visa ont de quoi impressionner, en particulier dans un contexte où les investisseurs craignaient que la croissance transfrontalière ne ralentisse considérablement en avril", ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note.

Le conseil d'administration de la société a également autorisé un nouveau programme pluriannuel de rachat d'actions d'un montant de 20 milliards de dollars.

Ces résultats "rappelleront au marché que Visa est un géant mondial de la fintech disposant de nombreux moyens pour stimuler son chiffre d’affaires avant même la croissance du volume et des transactions", ont déclaré les analystes de William Blair dans une note.

(Rédigé par Pritam Biswas in Bangalore; version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)