Visa: a bloqué près de 85 % de fraudes à Cyber Monday information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 16:16









(CercleFinance.com) - Visa a bloqué près de 85 % de fraudes présumées en plus dans le monde par rapport à l'année dernière pendant le Cyber Monday.



Tout au long du week-end férié, les transactions suspectées d'être frauduleuses ont augmenté de 200 % dans le monde, en partie grâce à l'adoption de l'IA par les fraudeurs.



Au cours des cinq dernières années, Visa a investi 11 milliards de dollars dans des technologies de pointe pour lutter contre la fraude.



' Bien que les escrocs utilisent de plus en plus l'IA, nous le faisons aussi. Et cela porte ses fruits ', a déclaré Paul Fabara, directeur des risques et des services à la clientèle chez Visa.



' Comme nous l'avons vu lors du coup d'envoi de la saison des achats des Fêtes, Visa continue de contrecarrer d'autres tentatives de fraude de la part de ces mauvais acteurs, poursuivant ainsi notre mission d'être le moyen le plus sûr de payer et d'être payé pour tout le monde, partout. '





Valeurs associées VISA RG-A 317,17 USD NYSE +0,38%