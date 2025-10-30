Virkkunen, cheffe de la technologie de l'UE, rencontrera le fabricant de puces Nexperia vendredi

Henna Virkkunen, cheffe de la technologie de l'UE, rencontrera le fabricant de puces Nexperia vendredi, a-t-elle déclaré sur X après avoir organisé des réunions virtuelles avec les directeurs généraux d'Infineon

IFXGn.DE , STMicroelectronics, NXP NXPI.O et Acea ACE.MI plus tôt dans la journée de jeudi.

"Réunion demain à @Nexperia. Des leçons importantes sont tirées pour notre #ChipsAct 2.0 prévu début 2026", a déclaré Virkkunen sur X.

Nexperia a été sous le feu des projecteurs après que le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de la société au début du mois. Des sources ont déclaré que cela avait été motivé par des inquiétudes selon lesquelles l'ancien directeur général de la société démantelait les opérations européennes de la société et délocalisait la production en Chine.