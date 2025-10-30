 Aller au contenu principal
Virkkunen, cheffe de la technologie de l'UE, rencontrera le fabricant de puces Nexperia vendredi
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 17:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Henna Virkkunen, cheffe de la technologie de l'UE, rencontrera le fabricant de puces Nexperia vendredi, a-t-elle déclaré sur X après avoir organisé des réunions virtuelles avec les directeurs généraux d'Infineon

IFXGn.DE , STMicroelectronics, NXP NXPI.O et Acea ACE.MI plus tôt dans la journée de jeudi.

"Réunion demain à @Nexperia. Des leçons importantes sont tirées pour notre #ChipsAct 2.0 prévu début 2026", a déclaré Virkkunen sur X.

Nexperia a été sous le feu des projecteurs après que le gouvernement néerlandais a pris le contrôle de la société au début du mois. Des sources ont déclaré que cela avait été motivé par des inquiétudes selon lesquelles l'ancien directeur général de la société démantelait les opérations européennes de la société et délocalisait la production en Chine.

Valeurs associées

ACEA
21,200 EUR MIL -0,38%
INFINEON TECHNOLOGIES
34,425 EUR XETRA +0,15%
NXP SEMICONDUCTO
208,5050 USD NASDAQ +1,85%
