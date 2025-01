Viridien vise toujours une trésorerie proche de 100 millions de dollars pour 2025

(AOF) - Viridien a dévoilé les estimations de son chiffre d'affaires et son Ebitda pour l'ensemble de l'année 2024, soient respectivement à un peu plus de 1,1 milliard de dollars et 430 millions de dollars. "Nous avons réalisé une croissance de l'Ebitda et une génération de flux de trésorerie nets proche de 50 millions de dollars, dépassant notre objectif initial de 30 millions de dollars. En outre, nous avons racheté 60 millions de dollars de nos propres obligations, doublant ainsi notre engagement de 30 millions de dollars", a déclaré Sophie Zurquiyah, CEO de Viridien.

Pour 2025, Viridien reitère son objectif de génération de trésorerie nette d'environ 100 millions de dollars pour 2025.

Viridien publiera ses résultats du quatrième trimestre 2024 et de l'ensemble de l'année 2024 le 27 février prochain, après la clôture du marché.

