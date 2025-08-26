 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Viridien vend un système complet d'acquisition nodale terrestre à Sinopec
information fournie par AOF 26/08/2025 à 08:45

(AOF) - Viridien annonce que sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous la marque Sercel, a vendu et livré un système complet d'acquisition nodale terrestre à Sinopec, l'une des plus grandes entreprises d'énergie au monde. Ce système, qui comprend 65 000 nodes WiNG, est actuellement déployé dans le cadre d'une étude sismique 3D couvrant environ 3 000 kilomètres carrés dans les régions de Tabasco et Veracruz au Mexique.

Le projet, qui s'étend sur une grande diversité de terrains difficiles, incluant plaines, zones inondées, marécages et collines, est déjà entré en phase de production, avec des opérations qui se déroulent de manière fluide sur le terrain.

Les performances exceptionnelles, l'efficacité et la fiabilité du système WiNG jouent un rôle clé dans l'obtention de données de haute qualité pour une imagerie du sous-sol optimale, même dans des conditions d'acquisition difficiles.

Conçu pour des environnements complexes (notamment les zones marécageuses et la végétation dense) le système WiNG de Sercel allie une architecture entièrement évolutive à une technologie de communication sans fil avancée, afin de fournir des données sismiques à haute densité et haute résolution dans les conditions les plus extrêmes.

Grâce à sa technologie éprouvée de gestion de transmission Pathfinder, les équipes de terrain peuvent surveiller en temps réel l'ensemble du dispositif d'acquisition, assurant ainsi un contrôle qualité rigoureux et efficace tout au long de l'opération.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

VIRIDIEN
54,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

