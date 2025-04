Viridien signe un solide début d'année

AOF - EN SAVOIR PLUS

Après le refinancement réussi réalisé au premier trimestre, Viridien continuera à se concentrer sur la génération de flux de trésorerie et la réduction de l'endettement.

(AOF) - Viridien , ex-CGG, a déclaré un Ebitda ajusté de 143 millions de dollars, en hausse de 35% et un chiffre d'affaires de 301 millions de dollars, en croissance de 10 au premier trimestre 2025. "Nos résultats confirment la solide performance de nos activités, avec des succès commerciaux, une forte rentabilité et une génération de trésorerie pleinement alignée avec nos ambitions à long terme", indique le groupe. En supposant des fluctuations modérées du marché pétrolier, il prévoit d’atteindre un objectif de génération de cash flow net d’environ 100 millions de dollars pour l'année.

