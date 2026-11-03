Viridien poursuit son désendettement au troisième trimestre

Le spécialiste des géosciences a fait état d'une génération de trésorerie robuste au troisième trimestre 2026, lui permettant de poursuivre activement le redressement de sa structure bilancielle.

Sur la période, le cash-flow net s'établit à 35 millions de dollars, portant le cumul à 67 millions de dollars sur les neuf premiers mois de l'exercice (contre 62 millions de dollars un an plus tôt), soutenu par la performance de la division Geoscience et la normalisation du besoin en fonds de roulement.

Cette discipline financière a permis de ramener la dette nette à 656 millions de dollars à fin septembre 2026, marquant un recul de 18% sur un an. Le groupe a par ailleurs annoncé un nouveau remboursement partiel anticipé de sa tranche obligataire en euros en novembre afin d'accélérer son désendettement.

Au niveau opérationnel, l'EBITDAs ajusté des activités s'élève à 100 millions de dollars (-40% sur un an), sous le coup d'une base de comparaison défavorable liée à des commissions de transfert exceptionnelles au troisième trimestre 2025.

Viridien observe des signes de reprise du cycle d'investissement offshore, tiré tant par l'exploration de nouvelles zones que par l'optimisation des bassins matures face aux enjeux de sécurité énergétique.

Saluant le renforcement de la situation financière, le directeur général Henning Berg a réitéré sa confiance pour la clôture de l'exercice et l'année 2027. Le groupe confirme ainsi son objectif annuel d'un cash-flow net de 100 millions de dollars pour l'exercice 2026.