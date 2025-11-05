 Aller au contenu principal
CAC 40
8 061,70
-0,07%
Viridien, plus forte hausse du SBF 120 à la mi-séance du mercredi 5 novembre 2025
information fournie par AOF 05/11/2025 à 12:11

(AOF) - Viridien (+4,77% à 114,20 euros)

L'action de la société spécialisée dans l'exploration du sous-sol et les énergies fossiles est parti pour enregistrer une cinquième séance de suite dans le vert. Jeudi dernier, Viridien a dévoilé des résultats solides au troisième trimestre 2025. L'ex-Compagnie Générale de Géophysique a confirmé son objectif de cash-flow net sur l'exercice 2025 : 100 millions de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des technologie et calcul scientifique de haute performance en géosciences, créé en 1956 ;

- Chiffre d'affaires de 1,12 M$ provenant à 71 % de la division Data, Digital & Energy Transition (Géoscience et bibliothèques de données sismiques et géologiques) et à 29 % de la division Sensing & Monitoring (vente d’équipements terrestres, sismiques et marines à la défense et aux industries non pétrolières et nouveaux métiers) ;

- Modèle d'affaires de forte croissance fondé sur 3 piliers :

- activités principales -géoscience intégrée et Earth Data- dans les bassins matures,

- activités différentientes dans le Sensing&Monitoring, en s’appuyant sur la base installée des clients,

- diversification dans les nouveaux métiers de la transition énergétique : CCUS (captage, utilisation et stockage du carbone), HPC (calcul de haute performance) puis surveillance des infrastructures via les solutions alliant capteurs & cloud ;

- Capital éclaté, Sophie Zurquiyah assurant la présidence du conseil de 8 administrateurs et la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires visant à l’émergence d’une compagnie de technologie moins dépendante du secteur pétrolier & gazier :

- appui sur les positions de leader en image des sous-sols, cloud, exploitation des data, capteurs et systèmes d’acquisition,

- avec la fin de l’accord de capacité des navires avec Shearwater (et des pénalités associées), vers un modèle d’affaires « asset light » moins consommateur en capitaux,

- restructuration de la dette par refinancement & allongement de la durée des emprunts accélération de la génération de trésorerie nette et recours aux partenariats,

- Geoscience : flexibilité à 75 % des coûts,

- Earth & Data : investissements industriels tous liés à la demande multi-clients , en repli au 1er semestre, d’où le travail sur l’efficacité opérationnelle et le contrôle des coûts,

- Sensing & Monitoring : plan de restructuration visant l’abaissement du point mort,

- nouveaux métiers : Low Carbon (CCUS et Minerals & Mining) en partenariat avec Baker Hugues, High Performance Computing (HPC) et Structural Health Monitoring ou SHM,

- innovation à la source de 30 % du chiffre d'affaires annuel, dopée par une R&D pesant 6 % du chiffre d’affaires, dotée d’un portefeuille de 915 brevets et focalisée sur la puissance de calcul et la qualité des images dans ses 10 centres d’expertise ;

- Stratégie environnementale de neutralité totale en 2050 :

- 2030 : réduction de 50 % des émissions de CO2 (vs 2019),

- hausse du taux d’emploi des énergies renouvelables à 50 % puis 100 (vs 30 %),

- lancement de facilités de crédits alignées sur des critères ESG ;

- Bilan assaini à fin juin : fonds propres de 1,12 Md$ et dette nette de 997 M$ avec levier de 2.

Défis

- Obtention de nouveaux contrats dans un marché de groupes pétroliers restructurés, aptes à maintenir leur rentabilité avec des cours du brut entre 65 et 85 $ ;

- Hautes ambitions dans les nouveaux métiers, attendus à 30 % du chiffre d’affaires en 2026 ;

- Après une hausse de 8 % des revenus et une perte nette de 22 M$ (charges financières de 86 M€) au 1er semestre, objectifs 2025 confirmés d’un autofinancement libre de 100 M$ :

- Geoscience : croissance soutenue par l’avance technologique et la solidité du carnet de commandes, de 317 M$ à fin juin,

- Earth Data : forte hausse de l’autofinancement libre opérationnel,

- SMO : résultat opérationnel équilibré et génération de trésorerie de 25 M$ ;

- nouveaux métiers : hausse des revenus et 1ère contribution positive à la profitabilité ;

- Absence de dividende depuis 7 exercices.

Valeurs associées

VIRIDIEN
113,2000 EUR Euronext Paris +3,85%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 12:11:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

