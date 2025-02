Viridien: partenariat avec Materials Nexus information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Viridien annonce s'associer à Materials Nexus (Matnex) pour augmenter rapidement la puissance de calcul de ce dernier pour la découverte et la production de matériaux novateurs en s'appuyant notamment sur l'Intelligence Artificielle (IA).



Ce partenariat reflète l'objectif commun d'accélérer l'innovation pour réduire l'impact environnemental des technologies essentielles à la transition écologique dans des domaines tels que la production et le stockage d'énergie, le transport et l'informatique durable.



En s'appuyant sur son savoir-faire dans l'optimisation des outils du HPC et de l'IA, Viridien industrialisera le processus d'innovation de Matnex, pour lui permettre d'atteindre une productivité dans la découverte de nouveaux matériaux de niveau mondial.





