Viridien: livraison de nodes Sercel pour Sinopec au Mexique
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 09:27
Ce système, qui comprend 65.000 nodes WiNG, est actuellement déployé dans le cadre d'une étude sismique 3D couvrant environ 3.000 kilomètres carrés dans les régions de Tabasco et Veracruz au Mexique.
Le projet, qui s'étend sur une grande diversité de terrains difficiles, incluant plaines, zones inondées, marécages et collines, est déjà entré en phase de production, avec des opérations qui se déroulent de manière fluide sur le terrain.
'Les performances exceptionnelles, l'efficacité et la fiabilité du système WiNG jouent un rôle clé dans l'obtention de données de haute qualité pour une imagerie du sous-sol optimale, même dans des conditions d'acquisition difficiles', commente Viridien.
Valeurs associées
|53,2000 EUR
|Euronext Paris
|-2,56%
