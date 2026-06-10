 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Viridien : franche cassure des 111E
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 09:53

Viridien matérialise une franche cassure des 111E (support des 27 février puis 18/19 mai) et décroche au contact de la MM200 (105E) : les prochains supports se dessinent vers 103,5E ("gap" du 2 janvier) puis 88,5E, puis 85,2E (ex-support du 2 décembre).

Valeurs associées

VIRIDIEN
103,9000 EUR Euronext Paris -5,20%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Illustration du logo de Thales
    Thalès et MBDA vont développer une nouvelle version du système sol-air SAMP/T BG
    information fournie par Reuters 10.06.2026 11:00 

    Le ‌fabricant de missiles antiaériens Eurosam, ​coentreprise entre Thalès et MBDA, a reçu une commande pour développer une ​nouvelle version multi-couches du système sol-air ​SAMP/T NG, a ⁠annoncé mercredi la Direction générale de ‌l'armement (DGA). "La France ... Lire la suite

  • Les écrans indiquant les arrivées et départs à la gare de Marseille le 10 juin 2026, lors d'une grève nationale de 24 heures ( AFP / MIGUEL MEDINA )
    SNCF: grève des cheminots contre la filialisation, les quais de gare désertés
    information fournie par AFP 10.06.2026 10:59 

    Des TGV annulés, beaucoup de trains de banlieue ou régionaux absents. Les quais de gare étaient plutôt déserts mercredi en France, en raison d'une grève de 24 heures organisée par quatre syndicats de la SNCF contre la filialisation de l'entreprise publique. Le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 10.06.2026 10:45 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,48% pour le Dow Jones .DJI , de 0,56% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,95% pour le Nasdaq .IXIC : * ORACLE

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JOE RAEDLE )
    Nespresso annonce jusqu'à 178 suppressions de postes en France à partir de 2027
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.06.2026 10:42 

    Nespresso va supprimer jusqu'à 178 postes en France dans ses activités de marketing et de service clients, a annoncé mercredi la marque phare et filiale du géant suisse Nestlé dans le café. Ces projets s'inscrivent dans le plan annoncé en octobre 2025 par le nouveau ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
SOITEC
123,55 -11,84%
Pétrole Brent
90,89 -1,57%
CAC 40
8 190,52 -0,16%
2CRSI
49,94 -0,81%
HAFFNER ENERGY
0,2545 +1,80%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank