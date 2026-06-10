Viridien : franche cassure des 111E

Viridien matérialise une franche cassure des 111E (support des 27 février puis 18/19 mai) et décroche au contact de la MM200 (105E) : les prochains supports se dessinent vers 103,5E ("gap" du 2 janvier) puis 88,5E, puis 85,2E (ex-support du 2 décembre).
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