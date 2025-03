Viridien: émission d'obligations seniors finalisée information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences Viridien indique avoir finalisé l'émission d'obligations seniors garanties à échéance en octobre 2030 de montants nominaux totaux de 450 millions de dollars, portant intérêt au taux de 10%, et de 475 millions d'euros, portant intérêt au taux de 8,5%.



Il a aussi conclu un contrat de crédit renouvelable (RCF) super senior, d'un montant de 125 millions de dollars garanti par les mêmes sûretés que les obligations. Aucun tirage n'a été effectué au titre du RCF, une partie étant toutefois réservée à l'émission de garantie.



Le produit de l'émission a été utilisé pour satisfaire et libérer mardi, et par la suite rembourser le 1er avril la totalité des obligations garanties de premier rang arrivant à échéance en 2027, ainsi que pour payer tous les frais et dépenses liés à ces opérations.





