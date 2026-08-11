Viridien efface la petite résistance des 94 EUR (testée du 31 juillet au 10 août), comble le "gap" des 96,8 EUR du 16 juin et s'ouvre le chemin des 109,5 EUR (MM100 et MM200), ex support du 18 mai dernier.
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