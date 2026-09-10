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Viridien : double échec sous 94 EUR, retombe sous 88 EUR
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 17:07
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Viridien subit un double échec sous 94 EUR et retombe sous 88 EUR : le titre voit sa tentative de redressement à court terme se fragiliser mais les acheteurs garderaient la main au-dessus de 87,3 EUR (MM50).

En dessous de 82,4 EUR (support du 27 août) c'est la lourdeur qui l'emporte avec risque de retracement des 82 EUR (plancher de mi-juillet).

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