Viridien: cooptation d'une administratrice indépendante

(CercleFinance.com) - Viridien fait part de la cooptation par son conseil d'administration, sur recommandation du comité de rémunération, de nomination et de gouvernance, d'Amélie Oyarzabal en qualité d'administratrice indépendante en remplacement d'Helen Lee Bouygues.



Cette cooptation, qui sera soumise à la ratification de l'AG en 2025, vaut pour la durée du mandat d'Helen Lee Bouygues restant à courir, soit jusqu'à l'issue de l'AG appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2027.



Le conseil a nommé Amélie Oyarzabal membre du comité d'audit et de gestion des risques ainsi que du comité nouveaux business et M&A. La directrice générale Sophie Zurquiyah assurera la présidence de ce dernier par intérim jusqu'à la nomination d'un remplaçant.



Amélie Oyarzabal cumule plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du conseil financier. Associé-Gérante chez Lazard Frères pendant 16 ans, elle a rejoint Greenhill & Co en 2019, en tant que managing director pour ouvrir son bureau France qu'elle dirige.





