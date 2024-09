Viridien : contrat à Oman en support d'un programme d'exploration minier

(AOF) - Viridien s’est vu attribuer un programme complet de télédétection par Minerals Development Oman, la principale entité minière du Sultanat d’Oman, afin d’identifier, de cartographier et de hiérarchiser le potentiel de prospectivité des minéralisations dans sept concessions d’Oman, couvrant une superficie totale de 16 000 kilomètres carrés. " Notre objectif est de favoriser une prise de décision plus efficace et précise pour les opérateurs miniers tout au long du cycle de vie de l'exploitation ", a déclaré Peter Whiting, vice-président exécutif, Géosciences, chez Viridien.