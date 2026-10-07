Viridien conclut une collaboration avec l’ONHYM pour faire avancer l’exploration des hydrocarbures au Maroc

Viridien SA VIRI.PA :
* CONCLUT UNE COLLABORATION AVEC L’ONHYM POUR FAIRE AVANCER L’EXPLORATION DES HYDROCARBURES AU MAROC
Texte original [https://tinyurl.com/5dbvzxr2]
Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA
(Rédaction de Gdansk)
Viridien SA VIRI.PA :
* CONCLUT UNE COLLABORATION AVEC L’ONHYM POUR FAIRE AVANCER L’EXPLORATION DES HYDROCARBURES AU MAROC
Texte original [https://tinyurl.com/5dbvzxr2]
Pour plus de détails, cliquez sur VIRI.PA
(Rédaction de Gdansk)
|86,6500 EUR
|Euronext Paris
|-2,75%
Longtemps considéré comme injustement "oublié" des Nobel avant sa récompense attribuée mardi, le Français Henri Kagan, chimiste "foisonnant d'idées", est un des pionniers de la recherche sur la chiralité, qui a abouti à des techniques essentielles dans l'industrie. ... Lire la suite
La mobilisation lycéenne a observé un répit mercredi, au moment où le gouvernement multiplie les signes d'apaisement pour mettre fin à la crise et à la veille d'une nouvelle journée d'actions prévue jeudi, "acte IV" du mouvement. Selon le ministère de l’Éducation, ... Lire la suite
Une victoire de la France insoumise ferait de la France un pays "horriblement dangereux" pour les entrepreneurs, selon Patrick Martin. "Oui, bien sûr", une victoire de la France insoumise à l'élection présidentielle en 2027 provoquerait une "fuite" des patrons, ... Lire la suite
Les rendements des obligations britanniques à 30 ans ont atteint mercredi leur plus haut niveau depuis 28 ans, alors qu'une vague de ventes d'obligations à l'échelle mondiale a propulsé les coûts d'emprunt américains équivalents à leur plus haut niveau depuis 2002, ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|7 769,21
|-1,22%
|101,12
|+0,04%
|63,94
|-5,01%
|25,06
|-7,73%
|159,9
|-4,57%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer