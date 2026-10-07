information fournie par Reuters • 07/10/2026 à 14:05

Viridien conclut une collaboration avec l’ONHYM pour faire avancer l’exploration des hydrocarbures au Maroc

Viridien SA VIRI.PA :

* CONCLUT UNE COLLABORATION AVEC L’ONHYM POUR FAIRE AVANCER L’EXPLORATION DES HYDROCARBURES AU MAROC

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(Rédaction de Gdansk)