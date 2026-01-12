Viridien-CA des activités attendu à plus de $1,15 md sur 2025

Viridien VIRI.PA a annoncé lundi que son chiffre d'affaires des activités était attendu à plus de 1,15 milliard de dollars (985,69 millions d'euros) en 2025, selon les résultats préliminaires du groupe spécialisé en technologies de pointe.

Le chiffre d'affaires de l'activité Geoscience est attendu en hausse de 10% sur un an, à plus de 440 millions de dollars, tandis que l'activité Earth Data devrait générer plus de 400 millions de dollars.

Sur l'exercice fiscal, la trésorerie de Viridien est estimée à plus de 130 millions de dollars et la dette nette aux alentours de 750 millions de dollars.

Viridien publiera ses résultats audités le 26 février.

