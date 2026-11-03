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Viridien-Baisse du CA des activités de 24% au T3, citant notamment l'activité Earth Data
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 18:12

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Viridien VIRI.PA a fait état d'une baisse de 24% de son chiffre d'affaires des activités au troisième trimestre sur un an, ainsi que d'un recul de 40% du résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté des activités, citant notamment l'activité Earth Data qui a réalisé un chiffre d'affaires en chute de 49%.

Le fournisseur français de services aux compagnies gazières et pétrolières a enregistré un chiffre d'affaires des activités de 237 millions de dollars, contre 313 millions de dollars au troisième trimestre 2025.

L'Ebitda ajusté des activités est ressorti à 100 millions de dollars, contre 167 millions de dollars à la même période l'année dernière.

Le groupe a par ailleurs confirmé son objectif 2026 de cash-flow net de 100 millions de dollars.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Benoit Van Overstraeten)

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