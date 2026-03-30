Viridian plonge après que le médicament contre les maladies oculaires thyroïdiennes n'a pas répondu aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions du développeur de médicaments Viridian Therapeutics VRDN.O chutent de 37,60 % à 17,09 avant la mise sur le marché

** La société déclare que son médicament, elegrobart, a atteint l'objectif principal dans une étude de stade avancé chez des patients atteints de maladie oculaire thyroïdienne active, une maladie auto-immune qui affecte les tissus autour des yeux

** Les patients recevant elegrobart toutes les quatre semaines et toutes les huit semaines ont montré des taux d'amélioration de la proptose, ou de l'enflure des yeux, ajustés en fonction du placebo, de 36% et 45%, respectivement - VRDN

** Faisal Khurshid, analyste chez Jefferies, déclare que les taux de réponse ajustés au placebo de 36 % et 45 % sont inférieurs aux attentes des investisseurs qui tablaient sur plus de 50 %, tandis que les données sur la double vision étaient plus difficiles à lire et que l'innocuité semblait acceptable

** Il ajoute qu'il pourrait y avoir "un débat acharné entre les investisseurs sur la faisabilité commerciale" car l'efficacité du médicament, elegrobart, est inférieure à celle de ses rivaux

** Les actions de VRDN ont augmenté de plus de 62 % en 2025