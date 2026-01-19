 Aller au contenu principal
Virbac vise un CA entre +5,5 et +7,5% en 2026
information fournie par Reuters 19/01/2026 à 18:04

Virbac VIRB.PA a annoncé lundi viser un chiffre d'affaires en croissance entre 5,5% et 7,5% à taux de change et périmètre constants en 2026, le spécialiste de la santé animale affichant un chiffre d'affaires annuel en hausse de 7,9% en 2025.

Citant une année 2025 "dynamique et positive", le groupe affiche un chiffre d'affaires de 1,46 milliard d'euros sur l'année, avec une forte croissance aux Etats-Unis (+14,7%) et en Europe (+7,5%).

Virbac anticipe également un résultat opérationnel courant ajusté d'environ 17% en 2026.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

