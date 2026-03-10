 Aller au contenu principal
Le Crédit Mutuel en forme en 2025 grâce à son développement commercial
information fournie par Boursorama avec AFP 10/03/2026 à 13:49

( AFP / MARTIN LELIEVRE )

Le groupe Crédit Mutuel a vu son bénéfice net progresser de plus de 5% en 2025, à 4,76 milliards d'euros, et son produit net bancaire (PNB), équivalent du chiffre d'affaires pour le secteur, grimper de plus 7,4% à 20,7 milliards d'euros, deux résultats "historiques" portés par le développement commercial, a indiqué le groupe mardi.

La Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) a souligné avoir versé 392 millions d'euros de surtaxes d'impôt sur les sociétés (IS), ce qui fait du groupe le "premier contributeur à l'IS parmi les banques", a indiqué Daniel Baal, président de la CNCM et aussi patron de sa principale entité lors d'une conférence de presse.

"Sans cette contribution exceptionnelle, le résultat net serait en hausse de 13,8%", a indiqué la directrice générale de la CNCM Priscille Szeradzki.

Le Crédit Mutuel insiste sur sa solidité financière, "excellente", mettant en avant son ratio de fonds propres durs (CET1), un indicateur clé qui mesure la capacité à surmonter une éventuelle crise et qui était de 20,5% fin 2025, et sur la "saine gestion de ses risques", avec un niveau de provision en baisse de 9% mais "représentant près de trois années de résultats".

Le coefficient d'exploitation qui mesure l'efficacité opérationnelle de Crédit Mutuel s'améliore lui de près de 1 point, à 56,8%.

Du côté de l'épargne, "nous gagnons des parts de marché de dépôts en France (...) avec 16,7% des parts de marché des dépôts et de l'épargne en France", a précisé Mme Szeradzki.

"L'encours total d'épargne s'élève à 1.221,6 milliards d'euros, en hausse de près de 4%, grâce à la dynamique, principalement, de l'épargne financière hors bilan", a-t-elle indiqué.

La CNCM est l'organe central du groupe Crédit Mutuel, qui réunit les deux frères, longtemps fâchés Crédit Mutuel Alliance fédérale (14 caisses régionales sur 18 et le CIC, entre autres) et Crédit Mutuel Arkéa (2 fédérations régionales et Fortuneo, entre autres), ainsi que les fédérations Maine-Anjou, Basse-Normandie et Océan.

Le groupe Crédit Mutuel revendique 88.000 collaborateurs, près de 19.000 élus mutualistes et 38,8 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises en France et en Europe.

