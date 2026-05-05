Virbac surfe sur un marché porteur et déroule une feuille de route séduisante, un dossier à redécouvrir

virbac 2 (Crédit: NimlokAustralia / Flickr)

Le laboratoire vétérinaire profite des tendances porteuses du secteur de la santé animale, comme la médicalisation accrue des animaux de compagnie et l'augmentation de la demande en protéines animales. Les objectifs à moyen terme qui reposent sur des lancements prometteurs et sur un plan industriel ambitieux sont attrayants, tout comme la valorisation.

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Le marché des traitements vétérinaires est porteur. Il affiche une croissance régulière de 4% à 5% par an. Il profite, pour le segment des animaux de compagnie, de nouveaux comportements de leurs propriétaires qui les considèrent comme des membres de la famille à part entière. L'absence de remboursement par l'assurance maladie ne constitue, de ce fait, pas un frein. L'allongement de l'espérance de vie des animaux de compagnie due à une médicalisation croissante de ces derniers et le vieillissement de ceux adoptés pendant la pandémie sont des leviers de croissance. Quant aux animaux d'élevage, ils bénéficient d'une forte demande en protéines animales avec l'accroissement de la population mondiale (+2milliards d'ici à2050). Ce qui dope les besoins en médicaments vétérinaires classiques (anti-infectieux, reproduction…).

Les moteurs propres au groupe

L'avantage des médicaments de santé animale, c'est qu'ils sont issus de génériques de traitements pour l'homme reformulés. Ils ne sont pas exposés aux expirations brutales de brevets et aux baisses de prix réglementaires.

Virbac se distingue d'abord par une forte diversification géographique mais aussi sur le plan des espèces. Il s'appuie également sur une capacité d'innovation historique, qui lui permet de compter sur la montée en puissance de ses lancements dont le potentiel a été estimé à au moins 500millions de chiffre d'affaires additionnel sur les dix prochaines années. C'est aussi une des clés expliquant un rythme de croissance supérieure à celui de son marché. Par ailleurs, un plan de transformation industriel est en marche et les gains de productivité attendus devraient contribuer à la belle remontée de la rentabilité promise par la direction d'ici à2030, à savoir une marge opérationnelle de 20%, contre 16% en2025. Virbac devrait être capable, sur les trois prochaines années, d'afficher une progression de 10% à 20% de son bénéfice net par action.

Le groupe se traite sur des ratios de valorisation (10 fois son Ebitda estimé en 2026) près de deux fois inférieurs à la moyenne de ceux des concurrents américains et aux transactions du secteur. Nous sommes acheteurs avec un objectif de cours de 460 euros.